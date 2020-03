von Gertrud Rittner

Der Schutz der Bevölkerung und die Hilfe in Notlagen steht für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Wutach immer an vorderster Stelle. In der Hauptversammlung der Abteilung Ewattingen sprach der Wutacher Bürgermeister Christian Mauch der gesamten Truppe daher seinen tiefsten Dank aus, verbunden mit der Bitte, stets auch das eigene Wohl im Blick zu haben. Die eigene Gesundheit ist das wichtigste Gut und Voraussetzung dafür, anderen Menschen helfen zu können.

Die Wahrung der eigenen Gesundheit muss derzeit wohl bedacht sein. Trotz der Absage einiger Veranstaltungen in der Region wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr, entschied man sich dafür, die Versammlung wie angekündigt abzuhalten, und legte die Verantwortung für die Teilnahme in die Hände jedes einzelnen Vereinsmitglieds. Diese erschienen zahlreich und wurden zu Beginn von Abteilungskommandant Stefan Keller begrüßt.

Weniger Einsätze als in den Vorjahren

Schriftführer Axel Binninger las den Jahresbericht 2019 vor. Es gab weniger Einsätze als in den Vorjahren, so ergriff man die Gelegenheit, im Feuerwehrhaus einige Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Das Jahr begann mit einer Probe der Gesamtwehr Wutach unter der Leitung von Lothar Schmidt von der Ortsgruppe Ewattingen des DRK. Er gab den Feuerwehrmännern Anleitungen zur Ersten Hilfeleistung. Im Februar probte die Gesamtwehr noch einmal gemeinsam, im März trafen sich die Kameraden aus Ewattingen zu einer Probe am Glockenturm der St.Gallus Kirche.

Stefan Keller wurde im April offiziell zum Vorsitzenden ernannt, nachdem er zuvor nur kommissarisch im Amt war. Eine junge Truppe der Feuerwehren aus Ewattingen, Münchingen, Lembach und Blumegg hatten sich gemeinsam auf die Prüfung zum bronzenen Abzeichen vorbereitet, welche sie im Juni erfolgreich ablegen konnten. Im Juli traf man sich, um bei der Wutachmühle die Wasserversorgung für den Ernstfall zu sichern. Aus der Wutach pumpten die Wehrmänner Wasser in ein Wasserreservepool als Wasserreservat. Der Pfarrgemeinderat hatte im August um Hilfe bei der Renovierung der Wolfgangkapelle gebeten, woraufhin einige junge Mitglieder Arbeiten an der Außenfassade vornahmen.

Die Chilbiprobe

Bei der Chilbiprobe der Feuerwehr Bonndorf war die Gesamtwehr Wutach vor Ort. Einen Tag später fand die Chilbiprobe in Ewattingen statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag mussten einige Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. Insgesamt wurden die Feuerwehrmänner dreimal zu einem Einsatz gerufen, es gab vier Proben der Gesamtfeuerwehr und zwei Proben der Abteilung Ewattingen. Derzeit hat die Feuerwehr Ewattingen 35 aktive Mitglieder und 27 Reservisten.

Zwei neue Mitglieder

Gesamtfeuerwehrkommandant Andreas Kaiser begrüßte die beiden Neumitglieder Simon Reichhart und Gregor Rendler. Drei Mitglieder erhielten eine Beförderung. Florian Keller und Johannes Gut wurden zum Hauptfeuerwehrmann ernannt und Patrick Keller zum Löschmeister. Andreas Kaiser sprach Stefan Keller, seinem Nachfolger als Abteilungskommandant, und dem gesamten Führungsteam seinen großen Dank aus. Er gratulierte den jungen Mitgliedern zu der bestandenen Prüfung zum Abzeichen in Bronze und wünschte ihnen für die weitere Laufbahn als Feuerwehrmann viel Erfolg.

Dank für Funkgeräte

Stefan Keller hob hervor, dass die Abteilung Lembach mit Simon Duttlinger nun wieder einen eigenen Abteilungskommandanten und Gruppenführer hat, was ihn sehr freue. Der Bergwacht Wutach und der Ortsgruppe des DRK dankte er für die Bereitstellung einiger Funkgeräte. Das Löschfahrzeug LF 10 soll neu beschafft werden. Ein Antrag auf Zuschuss wird derzeit noch geprüft. Im Feuerwehrhaus wurden Heizungen und eine Absauganlage für Abgase installiert.