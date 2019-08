von Yvonne Würth

Zur Schokoladenwerkstatt für einen Nachmittag lang wurde der Kindergarten Eberfingen umgestaltet. Im Rahmen des Ferienprogramms hatte Ulrike Rösch kleine Chocolatiers eingeladen, ihre eigenen Kreationen zu entwerfen und produzieren. 15 Kinder durften voller Fantasie nach Herzenslust gestalten, dass dabei großzügig geschleckt wurde, ist Ehrensache.

Angebot sehr beliebt

Bereits seit Jahren gehört die Schokoladenwerkstatt zum Standard-Angebot beim Stühlinger Ferienprogramm. Die Leiterin des Kindergartens Eberfingen Ulrike Rösch freut sich, dass auch dieses Jahr das Angebot bereits innerhalb der ersten Minuten nach der Freischaltung des Ferienprogramms auf der Homepage der Stadt Stühlingen komplett ausgebucht war.

Wahre Geduldsarbeit

In den Räumen des bei der Sommerhitze angenehm temperierten Kindergartens hatten die 15 Kinder an vier Tischen diverse Möglichkeiten, mit der zuvor auf flüssig erhitzten Schokolade umzugehen. Es galt Cake-Pops am Stil mit Schokolade samt Smarties und Sternchen zu verzieren, aus Butterkeksen Schokolade-Gummibären-Kekse zu machen, knusprige Cornflakes-Schoko-Berge herzustellen oder per Löffel pure Schoko-Kleckse auf das Backpapier zu machen, was sich für manchen als wahre Geduldsarbeit herausstellte.

Noch freie Plätze

Einige wenige Ferienangebote sind noch nicht komplett ausgebucht, hier empfiehlt es sich für kurzfristig entschlossene, direkt nachzufragen, ob eine späte Anmeldung noch möglich ist. Wenige freie Plätze gibt es bei den Imkern, Sportschützen, Ritterspektakel, Tennis, Gesangworkshop „Singen macht Spaß“, der Rettungshundestaffel, Herstellung von Fleischkäse, Wasserlebewesen entdecken mit Plastian, dem kleinen Fisch, der Fahrradrallye, Rock´n´Roll tanzen, Feuerwehr erleben, Wanderung zu den Flühfelsen, Pizzabacken im Holzofen, Teen-Yoga und weiteren Angeboten. Ohne Anmeldung und ohne Höchst-Teilnehmerzahl ist das Angebot der Stadt beim Clowntheater Kakerlaki am Mittwoch, 14. August im Stühlinger Schwimmbad bei freiem Eintritt von 15 bis 16.30 Uhr, gespendet von der Sparkasse Stühlingen.