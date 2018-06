Stühlingen "Sauberes Arbeiten ist das A und O": Der prämierte Obstbrenner Andres Preiser aus Stühlingen berichtet von seiner Arbeit

Wann haben Sie mit der Brennerei begonnen, was war der Auslöser?

1996 hat mein Vater eine holzbefeuerte Brennanlage angeschafft. Ich habe die zweite ölbefeuerte Anlage 2004 eingebaut. Auf die Idee hat uns Wolfgang Bartel, ein Jagdkollege meines Vaters, gebracht. Christina Leutze ist seit 2005 dabei. Hans Jakob, ein befreundeter Hobbybrenner, brachte ihr die Grundkenntnisse bei, und schnell war sie vom Destillations-Virus infiziert.

Ist Obstbrennen ein zeitintensives Hobby?

Ja, es beschäftigt uns das ganze Jahr über.

Woher beziehen Sie das Obst?

Den größten Teil von unseren eigenen Streuobstwiesen. Zugekaufte Produkte kommen aus der Ortenau und vom Bodensee.

Was kann man beim Brennen alles falsch machen?

Sauberes Arbeiten ist das A und O. Sobald Vor- und Nachlauf zum guten Mittellauf kommen ist das Produkt nicht mehr rein und wird ungenießbar. Die größte Fehlergefahr besteht beim Einmaischen. Ohne gute Maische gibt es auch kein gutes Produkt.

Was macht Ihnen beim Experimentieren besonders Spaß?

Die Entwicklung neuer Kreationen. Beispielsweise ist unser Gin sehr schnell beliebt geworden. Beim Whisky ist es besonders spannend: Je nach Fasstyp entstehen ganz spezielle Aromen.

Wie vermarkten Sie ihre Produkte?

Über unseren Hofladen. Auch Gaststätten in der Umgebung schenken unsere Brände aus. Unser neuester Kunde ist die Sauschwänzlebahn.

Wieviele Sorten Schnaps stellen Sie her? Was sind die gefragtesten Brände?

Momentan stellen wir 48 Sorten her. Am beliebtesten sind Williams Christ Birnenbrand, gefolgt von Gin, Obstbränden, das Mirabellenwasser und sämtliche fassgelagerten Destillate.

Hat sich die Kunst des Schnapsbrennens all die Jahre über verändert?

Nein das Destillieren ist immer noch gleich. Aber im Vergleich zu früher wird Tafelobst verwendet und nicht so wie einst das Obst das übrig blieb.

Welchen Kontrollen unterliegen Sie als Kleinbrenner?

Jeder Brand ist beim Zoll anzeigepflichtig. Der Zoll kontrolliert allerdings auch außerhalb der gemeldeten Brennzeiten.

Und welches ist Ihr ganz persönlicher Lieblingsschnaps?

Der ganz normale hochwertige Obstbrand.

Zur Person

Andres Preiser ist selbstständiger Elektromeister. Der 53-Jährige wohnt in Stühlingen, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Das Brennrecht samt Streuobstwiesen erwarb Roland Preiser 1996 vom früheren Inhaber des Gasthauses "Galli" in Fützen. 330 Schnapsbrenner aus ganz Deutschland beteiligten sich mit 3168 Destillaten am jüngsten "Baden Best Spirits" Wettbewerb. Preiser belegte Platz 4 in den top zehn.