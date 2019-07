Drei Monate ist es her, dass die Familie Kraft aus Schwaningen bei einem Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat. Doch der Familienvater mit seinen fünf Kindern erhielt viel Unterstützung. Ihre Dankbarkeit zeigen die sechs Musikbegeisterten bei Auftritten – so wieder beim Klosterfest in Ofteringen am 14. Juli.