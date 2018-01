Stühlingen SV Grimmelshofen vor ungewisser Zukunft

Der SV Grimmelshofen steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Fußball-Abteilung leidet unter Nachwuchs-Mangel und die Radfahrer beklagen einen Rückgang der Corso-Fahrten. Statt einer Auflösung möchte der Vorstand mit einer Neustrukturierung dem Verein noch eine Chance geben.

Grimmelshofen – Wie wird es mit dem Sportverein Grimmelshofen weitergehen? Diese Frage stand bei der Hauptversammlung im Raum. Der Sportverein Grimmelshofen hat in seiner Vereinsstruktur eine etwas außergewöhnliche Konstellation: Denn eigentlich sind es zwei Vereine in einem. Da ist zum einen die sportliche Betätigung im Rahmen des Fußballs und zum anderen der Radsport, der sich mit Ausfahrten zu Corso-Festen betätigt.

Beide Vereine hatten sich 1961 zusammengeschlossen, ein Beschluss, der sich bis heute bewährt habe. Weil es immer weniger Corso-Feste gibt, fehlt dem Verein aber eine wichtige Betätigung. Die Grimmelshofener jedoch sind noch immer aktiv am Radfahren, so fanden im vergangenen Jahr 30 Ausfahrten (jeweils am Dienstagabend) statt, die relativ gut besucht waren. Beim Fußball plagen den Verein Nachwuchs-Sorgen. Es fehlt an jungen Mitgliedern und die letzten aktiven Fußballer sind bereits ins AH-Team des FC Weizen integriert. 2017 bestritten die Fußballer sechs Turniere, berichtete Christian Huber, Mitglied des Vorstandsteams des SV Grimmelshofen. Dass der Verein im vergangenen Jahr nicht am Radsportfest in Klettgau teilnehmen konnte, war der Tatsache geschuldet, dass eben gerade zu diesem Termin in Grimmelshofen die Sichelhänki gefeiert wurde. Und wenn in Grimmelshofen mit seinen 274 Einwohnern ein Fest gefeiert wird, dann ist es selbstverständlich, dass alle mithelfen.

Zudem sei die finanzielle Lage des SV Grimmelshofen nicht gerade sehr rosig. Den Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und dem traditionellen „Bänklefest“ stehen Kosten für den Unterhalt des Vereinsheims und die Beiträge für den Badischen Radsportverband entgegen. Doch von einer Vereinsauflösung, die von einigen anwesenden Mitgliedern angesprochen wurde, wollte der Vorsitzender Wolfgang Huber nicht sprechen. Stattdessen wolle er "erst alle Möglichkeiten einer Neustrukturierung ausloten". Wie das aussehen soll, ist noch offen.

Auch Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser sieht eine Vereinsauflösung als „strukturelles Problem“. Nach der Fasnacht soll in einer Sitzung mit dem Vorstandsteam über eine Neuorientierung des Vereins diskutiert werden. Sicher ist jedoch, dass das Bänklefest am 3. August wieder stattfinden soll. Außerdem will sich der Vorstand bemühen, für das Weihnachtstheater wieder Laienspieler zu finden.

Der Verein

Sportverein Grimmelshofen besteht aus den Abteilungen Radsport und Fußball. Die Radsport-Abteilung wurde 1902 gegründet, die Fußball-Abteilung 1959. Beide Abteilungen wurden 1961 zusammengeführt. Der SV Grimmelshofen hat derzeit 100 Mitglieder. Das Vorstandsteam besteht aus Wolfgang Huber, Christian Huber und Guido Müller.