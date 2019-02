von sk

Kurz nach 18 Uhr war ein 58-jähriger Renault-Fahrer auf der Bundesstraße talwärts unterwegs. Nachdem er einen Pkw überholt hatte kam er kurz vor Schwaningen in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße ab und streifte einen Baum. Der Renault Megane überschlug sich und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Stühlingen. Das schwer beschädigte Unfall-Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.