Stühlingen Reise ins Reich der Sagen: Musikverein Blumegg entführt bei seinem Konzert die Besucher in die Welt der Götter

Ins Reich der nordischen Sagen entführte der Musikvereins Blumegg bei seinem Konzertabend. Ehrungen gab es für zwei langjährige treue Mitglieder: Theo Müller wurde für 50 Jahre und Bea Friedrich für 25 Jahre Musik im Verein ausgezeichnet.

Beide Daumen hoch gab es vom Dirigenten Jens Schillinger am Ende eines äußerst gelungenen Konzertabends im Bürgerhaus Blumegg. Dem Musikverein Blumegg wurde nicht nur ein übervolles Haus beschert, auch wurden drei Zugaben vom begeisterten Publikum eingefordert.

Die charmante Ansagerin Carina Korhummel hatte passend für die Aufführung des Oberstufenstücks "Lord Tullamore" Whiskey als Probiererle angeboten. Die Bilder der wunderschönen Landschaften und der irischen Musik des Komponisten Carl Wittrock wurden von den Musikern in gefühlvollen, solistischen Momenten und technisch anspruchsvollen Passagen vorgestellt.

Der zweite Höhepunkt des Konzertabends war die Vertonung aus der nordischen Mythologie, "Fate of the Gods". Der Kampf zwischen Gut und Böse zwischen den Göttern Baldur, Sohn des Odin und Loki wurde programmatisch interessant dargestellt. Die Sage von Ragnarok, dem Tag der Entscheidung, wurde vom Komponisten Steven Reineke in ein beeindruckendes Oberstufenstück voller düsterer Klänge und treibender rhythmischer Passagen mit einem erlösenden Finale gepackt.

Gleich zwei Solo-Werke wurden zu Gehör gebracht. Den Anfang machte Flügelhornist Nicolas Badstöber mit "My Dream" von Peter Leitner und einem sicheren, klaren Ton. Als "Bohemian Lovers", Böhmische Geliebte von Franz Xaver Holzhauser, gaben Trompeterin Sarah Kiel und Tenorhornist Robin Baumann gefühlvolle Klänge zum Besten.

Der erste Konzertteil wurde mit Ehrungen für Theo Müller (50 Jahre Musik im Verein) und Bea Friedrich (25 Jahre Musik im Verein) und "Immer gut drauf" beendet. Zur Ehrungs-Polka von Roland Kohler/Franz Gerstbrein klatschte das Publikum gerne mit. Notenspender und Bariton-Saxophonist Michael Rendler galt der Dank für den "Langstrumpf-Samba" von Jan Johansson/Astrid Lindgren/John Blanken, der mit seinen Gegenmelodien und dem exotischen Rhythmus nicht nur Kindern gefällt.

Ursprünglich für ihre Hochzeit spendeten Klarinettistin Nina Maurer und Ehemann Stefan "I Do It For You". "Schämen Sie sich nicht, wenn die eine oder andere Träne rollt, wir sind vorbereitet", gab Carina Korhummel bei der Ansage für das Liebeslied schelmisch bekannt. Den Abschluss machten Green Days "21 Century Breakdown" und "Mr. Saxobeat" von Valentin Allesandre/Jan van Kraeydonck, bevor das Publikum ganze drei Zugaben verlangte und seine Zufriedenheit lautstark bekundete.