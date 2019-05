von Yvonne Würth

Der Handels- und Gerwerbeverein Stühlingen hielt Rückblick und Vorschau im Café „Einstein“ Stühlingen. „Es soll bis 2025 neuer Wohnraum entstehen, das bedeutet mehr Autos, wir müssen also eine blaue Zone einführen“, mahnte der Vorsitzende Reinhard Schmitt an. Bereits im Schreiben von Mai 2014 wies Hauptamtsleiter Andreas Mosmann auf die prekäre Parksituation in der Stühlinger Hauptstraße hin.

Auch die Übernachtungszahlen steigen immer noch, eine sinnvolle Nutzung des Parkraums sei erforderlich: „Wir haben die Chance, in Stühlingen was auf die Beine zu stellen. Lasst es uns gemeinsam anpacken, wenn jemand eine Idee hat, bitte melden“, so Schmitt.

4Stühlingen: Auch die Schulkinder zeigten sich zufrieden mit dem Stühlinger Frühling, einer Veranstaltung des HGV Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Bürgermeister Joachim Burger dankte für den engen Draht zu Reinhard Schmitt und dem HGV. Bis auf die beiden neuen weiblichen Ausschussmitglieder wurde der Vorstand bestätigt: Stellvertreter Patrick Leingruber, Schriftführer Alexander Mut, die Beisitzer Richard Beil, Jens Bryssinck, Herbert Gut, Anton Scherzinger, Andreas Strauß, Josef Würth, Theo Diem. Im Ausschuss sitzen Jochen Sarnow und Gerhard Tröndle, außerdem neu Cornelia Cipa-Jung und Manuela Rothmund.

Stühlingen: Reinhard Schmitt, Vorsitzender des HGV Stühlingen, rät dazu, den Stühlinger Gulden nicht zu horten, sondern in Umlauf zu bringen. | Bild: Yvonne Würth

Die größte Veranstaltung des HGV ist der Stühlinger Frühling. Aufgrund der hohen Anschaffungen mit neuem Logo und 1000 Stofftaschen anlässlich des 30-jährigen Bestehens bilanzierte Kassierer Günter Schmid ein großes Minus. Die Standgebühren waren wesentlich niedriger als die Ausgaben beim Stühlinger Frühling 2018. Auch beim Weihnachtsmarkt gab es ein Minus, finanziell erfolgreich waren der Stühlinger Herbst sowie der Wochenmarkt. Aufgrund der hohen Mitgliedsbeiträge konnte im Gesamten ein Plus erwirtschaftet werden. Außerdem sind noch über 4000 Stühlinger Gulden im Umlauf (im Wert von 23 000 Euro) sowie Gutscheine im Wert von 8000 Euro wurden noch nicht eingelöst.

„Die Stühlinger Gulden sollen nicht gehortet werden, sondern ausgegeben“, empfahl der Vorsitzende Reinhard Schmitt. Dass der Stühlinger Frühling eine feste Größe ist und angenommen wird, auch bei denkbar schlechtem Wetter, wurde ihm mit dem regen Besucherandrang vor einigen Wochen bestätigt: „Die Feuerwehr war am Stühlinger Frühling schlagkräftig vertreten, ich hoffe, das ist keine Eintagsfliege.“

Der Handels- und Gewerbeverein mit dem Vorsitzenden Reinhard Schmitt hat zwei neue Ausschussmitglieder gewählt mit Manuela Rothmund (links) und Cornelia Cipa-Jung (rechts). | Bild: Yvonne Würth

Für die Zukunft stellt er eine Jobbörse beim Stühlinger Frühling, auch für Azubis, in Aussicht. Da in der Unterstadt, „Dorf“ genannt, demnächst gebaut wird und sowohl der Kroneplatz als auch das Wesbecherareal eventuell im nächsten Frühling nicht zur Verfügung stehen, herrscht hier gerade Planungsunsicherheit. Doch der HGV hat sich bereits umgeschaut und Alternativen im Blick wie die Bahnhofstraße. Die Resonanz beim Stühlinger Herbst steigt durch auswärtige Teilnehmer, es gab 43 Aussteller. Auch die Beliebtheit beim Weihnachtsmarkt steigt, wie an den Nikolausgeschenken abzulesen sei.

2016 wurden noch 150 Tüten gepackt, 2018 waren es knapp 200 Tüten. Hilfe für das Tütenpacken am ersten Tag des Weihnachtsmarktes, Samstag ab 16 Uhr im Sparkassenkeller, sei hier gerne gesehen. Ein Erfolg war auch die Weihnachtswunschaktion, Sterne wurden alle mitgenommen und laut der Stadtverwaltung auch fast alle Wünsche eingelöst. Eine Diskussion ergab sich beim Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge hinsichtlich Werbung per Printmedium oder digitaler Medien. Familienbeauftragte Andrea Barth stellte das Zukunftskonzept vor für die Stühlinger Familienpolitik.

Die nächsten Veranstaltungen des HGV sind der Stühlinger Herbst am 22. September und der Weihnachtsmarkt am 23. und 24. November. Außerdem der Stühlinger Frühling am 18. und 19. April 2020. Der HGV-Vorsitzende Reinhard Schmitt ist unter Telefon 07744/13 88 zu erreichen.