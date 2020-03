Stühlingen vor 39 Minuten

Reihe „Carossa Kultur“: Wie der Nationalsozialismus Seelen zerstörte

In drei Teilen wird der psychologische Psychotherapeut und Autor Jürgen Müller-Hohagen in der Reihe „Carossa Kultur“ auf das Thema „Seelische Nachwirkungen von NS-Zeit und Zweitem Weltkrieg – Psychodynamische Verknüpfungen über vier Generationen“ am Freitag, 6. März um 19 Uhr sowie am Samstag, 7. März eingehen.