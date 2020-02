von Juliane Kühnemund

Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Hüttenäcker-Hofäcker“ in Münchingen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen von Bauherren und Hausbesitzern. Der Gemeinderat Wutach hat sich deshalb dafür entschieden, den Bebauungsplan außer Kraft zu setzen. Die Aufhebungssatzung wurde nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen.

Planwerk stammt von 1974

Wie Bürgermeister Christian Mauch in der Sitzung erläuterte, hatte ein Baugesuch, das nach den Festsetzungen des Bebauungsplans „Hüttenäcker-Hofäcker“ nicht realisierbar gewesen wäre, dazu geführt, sich genauer mit den einschränkenden Vorschriften des 1974 aufgestellten Planwerks zu beschäftigen.

Haushalt genehmigt Zum Schluss hatte Bürgermeister Christian Mauch noch eine gute Nachricht zu verkünden. Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Wutach wurde vom Landratsamt inklusive der geplanten Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Dabei habe man festgestellt, dass die Regelungen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen von Eigentümern entsprechen. Ziel sei es aber, so Mauch weiter, bauliche Veränderungen, die zur Optimierung der Wohnsituation beitragen und sich in die städtebauliche Umgebungsstruktur einfügen, zu ermöglichen.

Aufhebung des Bebauungsplans

Insofern habe man sich dazu entschlossen, die Aufhebung des Bebauungsplans in die Wege zu leiten. Wie Mauch weiter informierte, sind nahezu alle Grundstücke im Plangebiet bereits bebaut. Lediglich ein Grundstück sei noch nicht bebaut, dieses stelle nach der Aufhebung des Bebauungsplans eine Baulücke dar und sei somit weiterhin bebaubar. Der Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Hüttenäcker-Hofäcker in Münchingen stimmte das Gremium einstimmig zu.

Ja zu Bauvorhaben

Zu beschäftigen hatten sich der Wutacher Gemeinderat ferner mit zwei Baugesuchen. Ein Landwirt plant die Erweiterung seines Milchviehstalls am Kapellenweg in Münchingen. „Das Bauvorhaben ist genehmigungsfähig“, sagte dazu der Bürgermeister. Ein klares Ja zum Bauantrag gab‘s auch aus dem Ratsgremium. Ebenfalls befürwortet wurde ein Antrag zur Teilumnutzung eines Wirtschaftsgebäudes in Münchingen Am Eisbuck zu einer Wohnung. Es sei wünschenswert, wenn Wohnraum in leerstehenden Ökonomiegebäuden entsteht, so der Tenor rund um den Ratstisch.