von sk

Auch in der Gemeinde Wutach herrscht wegen der Coronavirus-Gefahr Ausnahmesituation. Es gelte, so Bürgermeister Christian Mauch in einer Mitteilung, den Betrieb von wichtigen Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime solange wie möglich aufrecht zu halten. Auch aus Solidarität mit besonders gefährdeten Personen sowie denjenigen, die auf ärztliche Hilfe angewiesen sein werden, müssen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.

Bonndorf Wegen Corona: Sparkasse schließt präventiv drei Filialen Das könnte Sie auch interessieren

Die Einwohner sollten zu Hause bleiben, es sei denn, man müsse arbeiten oder einkaufen. In der Gemeinde Wutach wurden, wie andernorts auch, bis auf weiteres alle Schul- und Veranstaltungsräume geschlossen, unter anderem das Hallenbad, die Wutach- und die Gänsbachhalle, das Haus der Vereine, die Vereinsräume in der Grundschule und die Jugendräume.

Hochrhein Corona-Fälle im Landkreis Waldshut innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt Das könnte Sie auch interessieren

Um die Funktionsfähigkeit der Gemeindeverwaltung – Christian Mauch nennt hier explizit die Wasser- und Wärmeversorgung, das Standesamt – zu sichern, seien auch hier Vorkehrungen nötig. Die Verwaltung reduziere den Publikumsverkehr weitestgehend.

Wehr Einkaufen während der Corona-Krise: Aggressivität und Sorgen nehmen zu. Rundgang mit dem Geschäftsführer durch den Schmidt‘s Markt Das könnte Sie auch interessieren

Rathausbesuche müssen vorab angemeldet werden (Telefon 07709/92 96 90).