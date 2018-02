Stühlingen Radler bei Kollision verletzt

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und laut Polizeiangaben leicht verletzt worden.

Der 15-Jährige wollte gegen 14:45 Uhr die Hauptstraße unmittelbar an der Einmündung zur B 314 überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, der von der Bundesstraße nach rechts in Richtung Stadtmitte abgebogen war. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Opel der 49-jährigen Autofahrerin schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.