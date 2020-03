von Angela Böhrer

20 Jugendliche der Realschule Stühlingen hatten seit Januar unter Leitung der Musikpädagogin Sabrina Blatter im Rahmen eines Projektchores an einer sehr anspruchsvollen Liedauswahl gearbeitet und diese bei einem Benefizkonzert in der Aula der Realschule vor einem zahlreichen Publikum präsentiert. Unterstützt wurden die jungen Sänger vom Ensemble Via Lumina sowie der Pianistin Iva Návratová. Danach wird der Chor nach Leipzig und Berlin aufbrechen und seine Botschaft in der Friedenskirche Berlin gesanglich überbringen.

Die Initiatorin des Projektes, Angelika Dohlien, bereicherte das Programm mit Lesungen kurzer Textpassagen aus ihrem neuen Buch „Begegnung von Orient und Okzident“. In ihrem flammenden Plädoyer für eine positive Zukunft eines geeinten Europas zeigte sie sich optimistisch, dass die Jugend auf einem guten Weg dahin sei und sich nicht von zerstörerischen Strömungen beeinflussen lasse.

Das Einleitungslied „All das wüsste ich gern genau“ spiegelt die inneren Konflikte junger Menschen wieder, die sich mit dem Gottesbegriff befassen und dabei über so manches ins Nachdenken geraten. Es folgte ein altes persisches Lied, „Mikham beram kuh“ das immer noch gerne auf Hochzeiten gesungen wird. Die alte Metapher der Rehjagd geht auf die Jahrhunderte alte Geschichte von Layla und Kaif zurück, die in Shakespeares Liebesgeschichte Romeo und Julia aufgegriffen wurde.

„O Bottwálá“ ist ursprünglich ein afghanisches Volkslied und erzählt von den Geschehnissen auf dem Markt, wo die Ärmsten der Armen mit dem noch ärmeren Reisverkäufer zu handeln versuchen. Besonders emotional klang das sizilianische „Madre Terra“ in dem die Heimatliebe der Sizilianer zum Ausdruck kommt. Es wurde vom Ensemble Via Lumina intoniert.

„Last Rose Of Summer“ ist ein irisches Volkslied und hat sogar den Einzug in die Opernliteratur gefunden. Es erzählt von der Todessehnsucht eines verlassenen Herzens, das sich am liebsten mit der letzten Rose des scheidenden Sommers zur ewigen Ruhe legen möchte. Von mehr Optimismus geprägt war „Salve Europa“. Es ist der Traum Europas, dass sich seine Kinder in Frieden vereint haben.

Fahrt nach Leipzig und Berlin

Der Projektchor wird mit dem Ensemble Via Lumina am heutigen Donnerstag zu ihrer Fahrt nach Leipzig und Berlin aufbrechen und ihre Völkerverständigungsbotschaft in der Friedenskirche Berlin gesanglich überbringen. Sie haben auch eine Einladung in den Bundestag sowie das Ministerium für Bildung und Forschung. Der MDR hat Interesse an dem Konzert gezeigt.