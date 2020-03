von Yvonne Würth

Der Gemeinderat Eggingen hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner erläuterte die Zahlen in der Übersicht und ging auf Fragen der Gemeinderäte auch in die Details ein.

Änderungen im Finanzhaushalt 2020: Fünf Änderungen zum Entwurf gab es. Darunter beim Grundstücksmanagement. Hier waren 300.000 Euro an Auszahlungen eingestellt worden. Da bei der Versteigerung Anfang des Jahres die Grundstücke doch nicht erworben werden konnten, wurde dieser Posten wieder geändert. Eine größere Diskussion gab es hinsichtlich des belasteten Aushubs: „Ich kriege da einen dicken Hals“, meint Gemeinderat Pirmin Bauknecht. Für die Entlastungsleitung entlang der Bonndorfer Straße mussten weitere 50.000 Euro eingestellt werden, da der Erdhaushub aufgrund der natürlichen Belastung mit Schadstoffen teurer war als ursprünglich geplant. Auch konnte das Material nicht in der nahen Deponie Münchingen entsorgt werden. Die Einfassung des neuen Bouleplatzes erfolgte für 3500 Euro, die Erneuerung der Hauptschaltstelle der ED Netze für die Straßenbeleuchtung, die derzeit beim Kindergarten erfolgt, beläuft sich auf 11.000 Euro. Außerdem gehört zu den Änderungen die Wege-Befestigung auf dem Friedhof in Höhe von 50.000 Euro.

Fünf Änderungen zum Entwurf gab es. Darunter beim Grundstücksmanagement. Hier waren 300.000 Euro an Auszahlungen eingestellt worden. Da bei der Versteigerung Anfang des Jahres die Grundstücke doch nicht erworben werden konnten, wurde dieser Posten wieder geändert. Eine größere Diskussion gab es hinsichtlich des belasteten Aushubs: „Ich kriege da einen dicken Hals“, meint Gemeinderat Pirmin Bauknecht. Für die Entlastungsleitung entlang der Bonndorfer Straße mussten weitere 50.000 Euro eingestellt werden, da der Erdhaushub aufgrund der natürlichen Belastung mit Schadstoffen teurer war als ursprünglich geplant. Auch konnte das Material nicht in der nahen Deponie Münchingen entsorgt werden. Die Einfassung des neuen Bouleplatzes erfolgte für 3500 Euro, die Erneuerung der Hauptschaltstelle der ED Netze für die Straßenbeleuchtung, die derzeit beim Kindergarten erfolgt, beläuft sich auf 11.000 Euro. Außerdem gehört zu den Änderungen die Wege-Befestigung auf dem Friedhof in Höhe von 50.000 Euro. Mittelfristige Finanzplanung der nächsten drei Jahre: Einzahlungen aus dem Grundstückserwerb sowie Beiträge aus dem Baugebiet Rosenäcker werden 2021 bis 2023 fließen, außerdem sind Zuschüsse für den Feuerwehr-Gerätewagen eingeplant. Dem gegenüber stehen die Ausgaben mit der Tilgung von Krediten, Investitionsumlage Abwasserzweckverband, bewegliche Sachen sowie Erschließung des Baugebiets Rosenäcker, Feuerwehrfahrzeug (350.000 Euro), Urnenwand Friedhof (40.000 Euro), Regenrückhaltebecken (510.000 Euro) gegenüber. Trotz Kreditaufnahme (200.000 Euro) besteht 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf von 676.328 Euro, 2022 gibt es einen Finanzierungsmittelüberschuss von 306.172 Euro und 2023 wieder einen Finanzierungsmittelbedarf von 176.828 Euro.

Einzahlungen aus dem Grundstückserwerb sowie Beiträge aus dem Baugebiet Rosenäcker werden 2021 bis 2023 fließen, außerdem sind Zuschüsse für den Feuerwehr-Gerätewagen eingeplant. Dem gegenüber stehen die Ausgaben mit der Tilgung von Krediten, Investitionsumlage Abwasserzweckverband, bewegliche Sachen sowie Erschließung des Baugebiets Rosenäcker, Feuerwehrfahrzeug (350.000 Euro), Urnenwand Friedhof (40.000 Euro), Regenrückhaltebecken (510.000 Euro) gegenüber. Trotz Kreditaufnahme (200.000 Euro) besteht 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf von 676.328 Euro, 2022 gibt es einen Finanzierungsmittelüberschuss von 306.172 Euro und 2023 wieder einen Finanzierungsmittelbedarf von 176.828 Euro. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt: Der Haushaltsplan wird festgesetzt im Ergebnishaushalt mit 3.932.239 Euro ordentlichen Erträgen, 4.054.469 ordentlichen Aufwendungen und dem veranschlagten ordentlichem Ergebnis von minus 122.239 Euro. Im Finanzhaushalt belaufen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.790.410 Euro, die Auszahlungen auf 3.533.479 Euro.