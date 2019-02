von Lucia van Kreuningen

Zum Teil scharfe Kritik erhielten die Ortschaftsräte des Teilortes Grimmelshofen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung aus den Reihen der Zuhörer. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser hatte das Thema Baufortschritt ZIS – Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen – auf die Tagesordnung gesetzt. Drei Einwohner waren zur Sitzung erschienen.

Das Thema ZIS hat in Grimmelshofen durch die Probleme mit der Ausführenden Firma eine Stagnation zu Folge und das ist natürlich auch im Dorf ein Gespräch. Wie und wann geht es weiter diese Frage stellen sich viele, auch Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser konnte vorerst hierzu noch keine genauen und detailierten Angaben machen.

Seinem Unmut Luft machte Hubert Gisy, ihm dauert das alles zu lange, denn seit Beginn des ZIS, verfolgt er dieses mit großem Interesse und ist wie viele andere auch davon ausgegangen, dass Grimmelshofen, wie bei der Info-Verantsltung im Juni 2011 proklamiert, dass Grimmelshofen nach etwa drei Jahren am Netz sein wird. Auch bei der Veranstaltung im Februar 2015, bei der auch Landrat Martin Kistler anwesend war, sei seiner Meinung nach nicht viel mehr herausgekommen und nun sei es 2019 und er könne das nicht verstehen.

Auch vonseiten der Ortschaftsräte gab es Bedenken und Ortschaftsrätin Sabine Duttlinger äußerte die Ansicht, die Fachkräfte erfüllten ihre Pflicht nicht, was unakzeptabel sei. Ortschaftsrat Michael Harder stellte den Antrag, dass die Verantwortlichen nochmals nach Grimmelshofen kommen und Rede und Antwort stehen. Ortsvorsteher Kaiser jedoch sieht in diesem Antrag keinen Nutzen: „Wichtig sind mir die Fakten.“ Kaiser verprach jedoch, dies alles zu notieren und an die entsprechenden Stellen weiterzugeben.

Ein weiterer Punkt war die Fertigstellung der Arbeiten am Schulhaus und diese betrafen vor allem die Eingangstreppe. Hier musste im vergangenen Jahr neue Kanalanschlüsse für das ehemalige Schulhaus verlegt werden, da die bisherigen über die Wutach unter der kleinen Brücke lagen und die Rohre und Halterungen durchgerostet waren. Vorgesehen war hier eine Rampe, damit das ehemalige Rat- und Schulhaus barrierefrei wird. Da jedoch für eine Rampe eine Steigerung von sechs Prozent vorgeschrieben ist, kann diese Rampe aus Platzgründen nicht gebaut werden.

Die Frage an die Ortschaftsräte war daher, ob künftig Wahlen, wie die in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahlen, im Gemeindehaus abgehalten werden sollen. Die Ortschaftsräte entschieden dafür, dass die Eingangstreppe wie bisher wieder hergestellt wird und auch dass das Wahllokal wieder im Rat- und Schulhaus sein sollte.