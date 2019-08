von Yvonne Würth

Die neue Idee des Mauchener Dorfvereins Jung und Alt (JA) heißt „Mitfahrbänkle“. Die Verantwortlichen freuen sich über weitere aktive Dörfer, die sich anschließen möchten. Thekla Korhummel und Edgar Keller vom Vorstand des JA-Vereins haben sich mit ihrem Team Gedanken über die Mobiliät im ländlichen Raum gemacht und neben dem bereits rege genutzten JA-Mobil das Mitfahrbänkle entdeckt. „Fahr mal mit! Nimm mal mit!“ – unter diesem Motto wünschen sich die beiden, dass die Idee auch von den anderen Ortsteilen aufgegriffen wird.

Mit dem Mitfahrbänkle soll die Mobilität im ländlichen Raum gefördert werden. „Außerdem tragen wir in kleinem Rahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei“, sagt Thekla Korhummel. Zunächst wurden zwei Mitfahrbänkle aufgestellt, eines steht in Mauchen am Staagweg (oberhalb des Rathauses). Für die Rückfahrt wurde ein weiteres vor dem ehemaligen Schreibwaren-Geschäft beim Krone-Parkplatz in Stühlingen aufgestellt.

Es gibt drei Regeln: Wer auf dem Mitfahrbänkle sitzt, signalisiert damit, dass er mitgenommen werden möchte. Jedem Fahrer steht frei, ob er anhält und mitnimmt, oder nicht. Dasselbe gilt auch für die Mitfahrenden. Die Fahrer werden außerdem gebeten, keine Kinder unter zwölf Jahren ohne Begleitung der Eltern mitzunehmen. „Die Eltern sollen bitte ihre Kinder informieren, dass sie sich ohne Begleitung nicht auf das Mitfahrbänkle setzen dürfen und auch nicht in fremde Autos einsteigen“, so der Verein auf seiner Anschlagtafel.

Haftung: Es handelt sich bei dieser Art der Beförderung um eine Vereinbarung zwischen Fahrer und Mitfahrer in gegenseitigem Einvernehmen auf freiwilliger Basis und ohne Bezahlung. Der Verein übernimmt keine Haftung, ein Unfall wird über die Kfz-Haftplichtversicherung des Fahrers abgedeckt.

Thekla Korhummel dankt Manfred Schanz, der den Platz fürs Mitfahrbänkle in Mauchen eingeebnet und die Platten besorgt hat. Weitere Infos gibt es im Internet unter (www.ja-attraktives-dorfleben.de).