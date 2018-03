Stühlingen Pläne für Geschäftshaus in zentraler Lage der Stühlinger Unterstadt

Pläne für Geschäftshaus in zentraler Lage der Stühlinger Unterstadt

Die Sparkasse Stühlingen-Bonndorf plant ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit zehn Wohneinheiten zwischen 52 und 95 Quadratmetern in zentraler Lage der Stühlinger Unterstadt. Laut Sparkassenchef Theo Binninger belaufen sich die Investitionskosten, inklusive Abbruchkosten, auf circa 2,1 Millionen Euro.

In zentraler Lage der Stühlinger Unterstadt soll ein vom Gemeinderat einstimmig begrüßter Neubau entstehen. Die Sparkasse Stühlingen-Bonndorf plant ein neues Wohn-und Geschäftshauses mit zehn Wohneinheiten zwischen 52 und 95 Quadratmetern. Die 178 Quadratmeter große Geschäftseinheit im Erdgeschoss soll Domizil der Stühlinger Stadtbibliothek werden. Laut Sparkassenchef Theo Binninger belaufen sich die Investitionskosten, inklusive Abbruchkosten, auf circa 2,1 Millionen Euro. Ein Gutachten ergab, dass das bestehende Geschäftshaus nicht erhaltenswert sei. Auch das neue Gebäude dockt an das Geschäftshaus Haus & Werkstatt Würth an. Überdachte Parkplätze sind im Erdgeschoss geplant. Falls weiter Bedarf besteht, wäre auch möglich, dass die Sparkasse von der Stadt zusätzliche Stellplätze auf dem gegenüberliegenden Kroneplatz erwirbt.

Das Gebäude bekommt eine Liftanlage und wird somit barrierefrei sein. Das frühere Fotoatelier, das sich hinter dem bestehenden Gebäude befindet, wird verschwinden. Was aber zur Freude der Fußgänger bleibt, ist der kleine Weg, der den Kroneplatz mit dem Kirchplatz verbindet. In ihrem Einzugsgebiet besitzt die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen insgesamt 65 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten. Mit der Planung wurde der Stühlinger Architekt Bruno Jehle beauftragt. Die Sparkasse als Bauherr wird mit einheimischen oder aus der nahen Region stammende Handwerker zusammenarbeiten.