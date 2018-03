Stühlingen Pfarrer Guido Palazzari über seine Arbeit in der alt-katholischen Pfarrgemeinden Stühlingen-Schwaningen: Wir sind eine lebendige Gemeinde

Guido Palazzari, Seelsorger der alt-katholischen Pfarrgemeinden Stühlingen-Schwaningen, spricht im Interview über die Zukunft der Kirche und anstehende Aufgaben.

Herr Palazzari, die alt-katholische Kirchengemeinde Stühlingen-Schwaningen zählt noch gut 50 Gemeindemitglieder. Scheint es hier nicht eine Frage der Zeit, bis das kirchliche Leben vollends erlischt?

Warum soll eine positive Veränderung kategorisch ausgeschlossen werden? Ich erinnere an den Satz von Blaise Pascal: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen.“ Ich habe keineswegs ein trauriges Bild vor Augen. Im Gegenteil, wir haben eine lebendige Gemeinde und einen sehr engagierten Kirchenvorstand vor Ort. Man sollte nicht den Fehler machen, uns durch die Brille der Großkirchen zu betrachten.

Welche Vorteile sehen Sie in einer Mini-Gemeinde?

Zum Beispiel die unmittelbare Nähe von Laien und Seelsorgern. Ein anderes Beispiel: Ich bin jahrelang 14-tägig nach Stühlingen gefahren, um zwei Kinder, später zwei Jugendliche, zu unterrichten. Diesen Aufwand können wir nur als kleine Kirche betreiben. Es war eine sehr schöne und intensive Zeit. Was den Altersdurchschnitt der Mitglieder betrifft, unterscheiden wir uns auf unsere Größe übertragen, kaum von den Großkirchen. Im Übrigen finde ich die Seelsorge mit und für Senioren sinn- und wertvoll. Da möchte ich unter anderem unsere regelmäßigen Gottesdienste in der Pflegeeinrichtung Brunnenwiesen nennen. Kurzum, wir blicken als Gemeinde positiv in die Zukunft. Das können Sie unter anderem auch daran erkennen, dass wir bei unserer letzten Gemeindeversammlung beschlossen haben, circa 40 000 Euro in die Instandsetzung unseres Glockenturmes zu investieren.

Trotz der Tatsache, dass alt-katholische Priester heiraten dürfen, fehlt es auch hier an Nachwuchs. Das Zölibat wird ja gerne als Grund für den mangelnden Priesternachwuchs bei den Katholiken herangezogen. Haben Sie eine Erklärung, weshalb sich mehr und mehr Menschen von ihren Kirchen abwenden?

Momentan haben wir Alt-Katholiken ausreichend Vikare in unserem Bistum. Dennoch sollten wir uns weitgehend um Nachwuchskräfte bemühen – das ist ein Thema bei unserer nächsten Gesamtpastoralkonferenz. Ich denke nicht, dass es nur am Zölibat liegt, was den priesterlichen Nachwuchs in der katholischen Kirche betrifft. Vielmehr ist der Stellenwert, den die Kirchen in unserer 24-Stunden-Spaßgesellschaft genießen, dramatisch gesunken. Das hat auch mit einer Werteverschiebung im Allgemeinen zu tun und mit dem Bild, das nach außen abgegeben wurde und wird. Hier gilt es für alle Kirchen, die christlichen Werte besser zu vermitteln und auch glaubhaft zu vertreten.

Was motiviert Sie, weiterhin seelsorgerisch tätig zu sein?

Ich mache meine Arbeit mit Leib und Seele und versuche, immer ganz dicht an den Menschen zu sein. Das erfüllt mich, ich muss also gar nicht durchhalten. Außerdem unterstützen mich neben meinen sehr geschätzten Kollegen Pfarrer Stefan Hesse und Kurat Peter Klein, ganz tolle Menschen vor Ort. Ich glaube auch, dass wir hier nicht wenige Sympathisanten haben. Es kommen Christen beider Konfessionen zu unseren Gottesdiensten, nehmen in allen Lebenssituationen unsere Dienste in Anspruch. Wir machen da keine Unterschiede zwischen Alt-Katholiken und Katholiken.

Zur Person

Guido Palazzari (54), stammt aus Rheinland-Pfalz und kam 2000 als Vikar nach Blumberg. 2001 war die Priesterweihe. 2007 ging er als Pfarrer nach Offenbach. Seit 2012 lebt er wieder mit seiner Familie in Blumberg. Er betreut die Pfarrei Stühlingen-Schwaningen, die zum Gemeindeverband Randen-Wutachtal (Sitz in Blumberg) mit etwa 780 Gemeindemitgliedern gehört. In der Freizeit liest er gerne Krimis und fährt Motorrad.