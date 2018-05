Stühlingen Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême bietet jetzt Französisch-Stammtisch an

Der gebürtige Schweizer und Stühlinger Neubürger Paul Jud bietet beim Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême einen Französisch-Stammtisch an. Was Besucher erwartet und wann der nächste Stammtisch ist, erfahren Sie hier.

Mit einem unterhaltsam, lehrreichen Abend versucht das Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême einen neuen Akzent im Jahresprogramm 2018 zu setzen. Solche Angebote sind bekanntlich nur machbar, wenn sich Leute finden, die über das erforderliche Know How verfügen. In unserem Fall ist das der Stühlinger Neubürger Paul Jud (73), der den Französisch-Stammtisch ins Leben gerufen hat. Er erwarb vor fünf Jahren das ehemalige Haus Waldkircher an der Unteren Sommerhalde.

Paul Jud ist gebürtiger Schweizer, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Seine Vorfahren sind übrigens vor Jahrhunderten aus Frankreich in die Schweiz eingewandert. Der umtriebige Neubürger ist bereits bestens integriert. Unter anderem engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe und von dort bekam er vor drei Jahren Kontakt zum Partnerschaftskomitee.

Paul Jud ist von Beruf Französischlehrer und so wurde das Neumitglied im Komitee verständlicherweise besonders erfreut willkommen geheißen. Und seit Kurzem bringt er sich als Leiter des neu ins Leben gerufenen Französisch-Stammtisches in das Vereinsleben ein.

Die mit acht Personen gut besuchte Zusammenkunft bei der Auftaktveranstaltung verlief vielversprechend. Oberste Prämisse ist ungezwungene Kommunikation. Gemeinsam wird ein Schwerpunktthema für das jeweils nächste Treffen vereinbart. Es gibt keine Zensuren, berichtigt werden gemachte Sprachfehler nur, wenn dies gewünscht wird. Die Inputs liefert naturgemäß Paul Jud, der über ein unglaublich breites Spektrum an Allgemeinwissen verfügt. Paul Jud ist in Basel-Stadt aufgewachsen.

Die Nähe zur Frankreich mag dazu beigetragen haben, dass sich große Sympathie für dieses interessante Nachbarland bei ihm entwickelt hat. Für das nächste Stammtischtreffen wurde vereinbart, dass jeder von seinen ganz persönlich gemachten Frankreich-Erfahrungen erzählen darf.

Nächster Treffpunkt ist am heutigen Montag, 9. April, 19 Uhr im Haus D, 1. Etage der Stühlinger Hans-Carossa Klinik.