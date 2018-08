von Johannes Renner

Bettmaringen ist nicht nur einer der höchstgelegenen, sondern auch einer der bevölkerungsreichsten Ortsteile Stühlingens. 512 Menschen leben derzeit in dem Dorf. Ortsvorsteher Gerhard Boll gibt Einblicke in seine Heimat.

"Die Bürger sind sehr engagiert und kreativ. Die Dorfgemeinschaft ist intakt", sagt Boll, der als Landwirt arbeitet. Für ein kleines Dorf heutzutage sicher ungewöhnlich: "Auch die Jugend packt mit an, ist in Vereinen aktiv".

Dorf mit regem Vereinsleben

So organisiere die Landjugend Bettmaringen Seniorennachmittage, Feste und dergleichen. Das Vereinsleben steht nach Angaben Bolls insgesamt auf stabilen Füßen. "Zwar haben es manche Vereine wie der Musikverein oder der Männergesangverein von Zeit zu Zeit schwer Vorstände zu finden, generell läuft es in unseren Vereinen aber rund". Die Landfrauen mussten sich jedoch auflösen. Ehemalige Mitglieder kümmern sich nun zusammen mit dem Bauhof um die Pflege des Friedhofs und anderer Grünanlagen.

Legende: Der örtliche Brunnen erinnert an den Kampf des heiligen Georg mit einem Drachen. Diese Legende ist auch das Motiv auf dem Wappen von Bettmaringen. | Bild: Johannes Renner

Beim kürzlich stattgefundenen Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr habe, so Boll, die ganze Dorfgemeinschaft mit angepackt. Weitere Vereine, die das kulturelle Leben in Bettmaringen prägen sind der Sportverein, der Narrenverein, die Guggenmusik, der Sunrising Chor, das Gemeindeteam, die Seniorenvereinigung und ein Kinderclub.

"Wir haben Personen im Ort, die die Kinder früh in die Gemeinschaft einbinden und Dinge mit ihnen unternehmen", sagt Boll. Es gebe eine gute Altersmischung im Dorf und auffallend viele Geburten. In den letzten zwei Jahren konnte der Ort 18 Geburten verzeichnen, dieses Jahr bereits drei. "Viele junge Bettmaringer bleiben hier oder kehren wieder zurück in ihre Heimat, nachdem sie außerhalb gelebt haben", erklärt Boll.

Obwohl es in Bettmaringen weder Schule noch Dorfladen gibt, scheint das Dorf keinem schleichenden Tod, sondern sogar einem Wachstum entgegenzugehen. Ein schön gelegener Rastplatz mit Grillstelle ist bei Einheimischen wie Gästen sehr beliebt. Der öffentliche Nahverkehr könnte besser sein. Gerade in Ferienzeiten fährt selten ein Bus durch Bettmaringen. "Man ist schon auf ein Auto angewiesen", räumt der Ortsvorsteher ein.

Neues Baugebiet wird erschlossen

Die jedoch insgesamt positive Dorfentwicklung schlägt sich auch baulich nieder. "Zurzeit laufen die Arbeiten für Bebauungs- und Erschließungsplanung, Baugebiet Untere Breite", verweist Boll auf die Erweiterung Bettmaringens.

Entgegen anderer Dörfer Stühlingens ist in Bettmaringen noch reger landwirtschaftlicher Betrieb vorhanden. In dem Ort gibt es sieben Vollerwerbs- und fünf Nebenerwerbsbetriebe, hauptsächlich in Milchviehhaltung und Ackerbau. Boll selbst hat Milchkühe und baut Getreide an. Die jüngste Hitzewelle hat auch in Bettmaringen ihren Tribut gefordert. Etwa 20 Prozent Einbußen beim Getreide sind laut Boll zu beklagen.

Zwei Gasthäuser mit guter Küche

Gewerblich steht das Dorf gut da. Zwei Bauunternehmen, eine Zimmerei, ein Sanitärgeschäft sowie ein Metallbauer und ein Stuckateurgeschäft sind in Bettmaringen ansässig. Im Dienstleistungssektor ist der Ort mit Pflegedienst, Kosmetik, Naturheilkunde, Versicherungen und Immobilien, sowie Autoservice breit aufgestellt. Touristen gebe es hier wenige. Doch die Gastronomie kann sich sehen lassen. "Die Gasthäuser Adler und Zur Mittleren Alp haben eine sehr gute Küche und Übernachtungsmöglichkeiten", lobt der 61-Jährige.

Freizeit: Der Rastplatz mit Hütte und Grillstelle in Bettmaringen ist bei Einheimischen wie Gästen beliebt. | Bild: Johannes Renner

Gerhard Boll ist sein 2014 Ortsvorsteher von Bettmaringen und damit einer der amtsjüngsten Oberhäupter in Stühlingen. Aktuell wichtige Themen der Bettmaringer Lokalpolitik sind die Erschließung des Baugebiets und der Umbau einer Mietwohnung zu einem Probenraum für den Musikverein. "Wichtig ist für uns der Erhalt unseres Kindergartens, den zur Zeit 14 Kinder besuchen", ergänzt Boll.

Steckbrief Bettmaringen wurde erstmals im Jahre 1125 urkundlich erwähnt. Die Fläche beträgt 1147 Hektar. Das Dorf wurde 1975 in Stühlingen eingemeindet. Auf dem Wappen von Bettmaringen sieht man den heiligen Georg, den früheren Kirchenpatron von Bettmaringen, im Kampf mit dem Drachen. Gerhard Boll ist seit 2014 Ortsvorsteher.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein