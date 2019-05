Am schmerzlichsten ist das Ergebnis in Lausheim für Bernhard Engel ausgefallen: gegenüber Spitzenreiter Hans Jürgen Büche (178) musste er sich bei 70 Stimmen Rückstand mit Platz 5 zufrieden geben. In Grimmelshofen erhielt Wolfgang Kaiser elf Stimmen weniger als Siegerin Beate Stich (145) und wurde auf Platz 3 verwiesen. In Weizen reichte es für Ortsvorsteherin Gabriele Fischer mit 47 Stimmen Rückstand auf Markus Isele (391) nur für Platz 2.

Frauenanteil steigt

Der Frauenanteil ist in den neun Gremien gestiegen. Bei einem Verhältnis von 41 zu 15 sind die Männer aber noch immer in der deutlichen Überzahl; einzige Ausnahme ist Bettmaringen: dort sitzen sich drei Frauen und drei Männer am Ratstisch gegenüber. Und so setzen sich die Gremien im einzelnen zusammen: