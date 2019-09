von Yvonne Würth

Die Feier des Patroziniums St. Michael mit Segnung der Erntegaben durch Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann wurde in Oberwangen gefeiert. Der Musikverein Ober-/Unterwangen sorgte für die musikalische Begleitung.

Mit der Segnung der Erntegaben durch Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann wurde in Oberwangen Patrozinium gefeiert. | Bild: Yvonne Würth

Den verstorbenen Mitgliedern der Landfrauen wurde gedacht, das Gemeindeteam lud im Anschluss zum Pfarrfest vor der Kirche beim Geflügelhof Kaiser ein.

Die Pfarrkirche in Oberwangen wurde im gotischen Stil im ausgehenden Mittelalter erbaut. Ab 1275 war Wangen eine eigene Pfarrei, ab 1435 wurde das Dorf der Pfarrei Bettmaringen zugeteilt. Der Wappenstein an der Nordfassade belegt die Jahreszahl 1594.

Zahlreiche Renovierungsarbeiten

Die Waldmalereien in der Kirche wurden 1607 von Wangener Familien gestiftet. 1885 wurde die Kirche sowie der neugotische Altar renoviert. Eine Innenrenovierung fand in den Jahren 1934/1935 statt, ein Teil der Wandgemälde wurde 1960 durch Pater Josef Isele aus Matran (CH) erneuert. Die Renovierung des Turms und des Chorraums folgten in den Jahren 1972 bis 1974.

Bei der Errichtung der Seelsorgeeinheit Stühlingen ging Wangen mit Bettmaringen im Jahr 2004 in der neuen Kirchengemeinde auf. Dennoch wird weiter in den Erhalt der Gotteshäuser investiert. So wurde im Jahr 2006 die Außenfassade der St.-Michael-Kirche erneut renoviert.

Die Kosten für die Sanierung der Innenwände und des Bodens, der Restaurierung beziehungsweise Sicherung der schönen Wandmalereien sowie der neuen Bänke beliefen sich auf 220 000 Euro. Stolze 300 Stunden an Eigenleistungen der Bürger aus Oberwangen sparten dabei viel Geld.

In einem dritten Bauabschnitt war 2010 die Renovierung des Treppenaufgangs zur Kirche sowie des Vorplatzes vorgenommen worden. Fotos von den Wandmalereien vor, während und nach der Sanierung sind im Internet (www.restaurator-bauernfeind.de) zu sehen.

Seit Januar 2015 bilden sämtliche Pfarreien und Filialkirchengemeinden aus Stühlingen und Eggingen die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, die nächste Pfarrgemeinderatswahl im Erzbistum Freiburg ist am 22. März 2020.