Das sachliche Miteinander im Stühlinger Gemeinderat über Fraktionsgrenzen hinweg ist erfrischend. Nur alle fünf Jahre, wenn Kommunalwahlen anstehen, gibt es bei der Suche nach Kandidaten Konkurrenz zwischen den Freien Wählern und der CDU. Diesmal stehen die beiden Vorsitzenden der Stadtverbände, Wolfgang Löhle (Freie Wähler) und Hugo Scheu (CDU), aber vor dem gleichen Problem: Wer schließt die Lücken, die durch den Verzicht von neun Gemeinderäten auf eine erneute Kandidatur im bisher 21-köpfigen Gremium entstehen?

Sie scheiden aus

Bei den Freien Wählern scheiden Tobias Held, Bruno Jehle, Heinz Jordan, Edgar Keller und Gabriele Würth aus dem Gemeinderat aus. Bei den Christdemokraten verzichten Hugo Scheu, Georg Lang, Harald Hofmeier und Klaus Buntru auf eine erneute Kandidatur. „Das ist eine Menge Holz, da hören starke Kandidaten auf“, bedauert Wolfgang Löhle von den Freien Wählern.

Sie treten wieder an

Erneut kandidieren werden hingegen für die Freien Wähler Jens Bryssinck, Gabriele Fischer, David Geng, Frank Hotz, Wolfgang Löhle und Marianne Würth sowie für die CDU Bernhard Engel, Peter Frey, Raimund Güntert, Wolfgang Kaiser, Rüdiger Mayer und Corinna Pieper.

Um die Reihen wieder zu schließen, sind beide Fraktionen bereits seit geraumer Zeit auf Kandidatensuche: „Es ist anspruchsvoll, die Lücken zu schließen. Ich hätte die Suche gerne vor Fasnacht abgeschlossen, aber derzeit ist alles noch im Fluss“, erklärt Löhle. Und er stellt fest: „Die Abwehrhaltung bei möglichen Kandidaten ist gefühlt größer als vor den Kommunalwahlen 2009 und 2014.“

Die Gründe

Oft werde mangelnde Zeit für dieses Amt als Grund für eine Ablehnung einer Kandidatur genannt, sagt Löhle gegenüber dieser Zeitung. Die Tür stehe deshalb für Bewerber weiter offen, die sich jetzt noch für eine Kandidatur entscheiden wollen.

Die Aufstellungsversammlung haben Freie Wähler und CDU für Montag, 11. März, terminiert. Während sich die Freien Wähler um 19.30 Uhr im Gemeindesaal im Ortsteil Eberfingen treffen, tagt um 20 Uhr die CDU im Gasthaus „Kranz“ in Lausheim, um ihre Kandidaten zu nominieren.

Eine interessante Zeit

Hugo Scheu, der 30 Jahre Kommunalpolitik mitgestaltet und seit 20 Jahren für die CDU im Gemeinderat sitzt, zieht einen Schlussstrich: „Es war eine interessante Zeit, in der wir viel bewegt haben.“ Auch der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Stühlingen tut sich schwer, neue Bewerber zu finden: „Früher war es eine Ehre, für den Gemeinderat zu kandidieren, heute empfinden es viele als Last.“ Scheu macht möglichen Kandidaten aber Mut: „Wichtig sind der gesunde Menschenverstand und die Gabe, zuhören zu können.“

Nachdenken über die unechte Teilortswahl

In der Gemeinde Stühlingen gibt es die unechte Teilortswahl (UTW) und dazu noch die Wahlen zu den Ortschaftsräten in neun Ortsteilen. Würde die Abschaffung dieses Wahlsystems und der Ortschaftsräte die Kandidatensuche erleichtern? Ein klares „Nein“ kommt dazu von Hugo Scheu: „Im Moment sehe ich keinen Vorteil in der Abschaffung, die Ortsteile könnten ohne Stimme im Gemeinderat sein.“ Wolfgang Löhle möchte die komplizierte UTW abschaffen, sprach sich auch bei der Abstimmung 2016 im Gemeinderat für die Abschaffung aus. Die Mehrheit von elf gegenüber acht Räten wollte das System behalten. Ortschaftsräte hält Löhle dagegen in der Flächengemeinde mit neun Ortsteilen für wichtig. Er stellt aber fest: „Ein Teil der Schwierigkeiten, die Kandidatenlisten voll zu bekommen, ist der UTW geschuldet.“

Die Wahl

Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, werden Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Kreisräte in den Landkreisen gewählt. In Stühlingen wird nach dem System der unechten Teilortswahl (UTW) über die Kandidaten und die Zusammensetzung des Gemeinderats abgestimmt. Die UTW wurde als ein besonderes Wahlverfahren eingeführt, um die Vertretung der Interessen der Bürger in Vororten von Städten oder Ortsteilen von Gemeinden zu berücksichtigen.