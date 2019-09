Im Rathaus Stühlingen war bisher Nadine Knoth für das Integrationsmanagement zuständig. Weil an ihrem Wohnort bei der Caritas in Waldshut eine Stelle frei wurde, wechselt sie nun in die Kreisstadt. Ihre Nachfolgerin ist Marietta Riesche.

Im Stühlinger Rathaus hatte Knoth eine Teilzeitstelle. Im Rahmen der jüngsten Ratssitzung wurde Nadine Knoth mit Blumen von Bürgermeister Joachim Burger verabschiedet. Der am 16. April 2018 zwei Jahre vereinbarte Kooperationsvertrag zwischen dem Caritasverband Hochrhein und der Stadt Stühlingen aufgrund der Verlängerung des Förderprogramms Integrationsmanagement um weitere zwölf Monate, bis zum 14. März 2021 verlängert, informierte die Verwaltung.

Diese Stelle wird nun ab sofort Marietta Riesche übernehmen, die beim Caritasverband Hochrhein e.V. beschäftigt ist. In Stühlingen wird sie in Teilzeit jeweils dienstags, donnerstags und freitags in ihrem Büro in der Schule ansprechbar sein. Die Stadt kennt sie von ihrer Tätigkeit an der Schule, erklärte sie.

Bürgermeister Joachim Burger betonte in der Sitzung, dass die Unterstützung von Geflüchteten bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen und der Hilfe im Alltag schon bald wieder mehr gefragt sein werde. Dabei wies er auf die Zusage der Regierung in Berlin hin, künftig jeden vierten geretteten Flüchtling aufzunehmen.