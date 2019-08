von Yvonne Würth

Generationenwechsel in Wangen: Die sechs Sitze konnten wie in den Wahlen der vergangenen 20 Jahre gleichmäßig auf beide Parteien, Freie Wähler und Bürgerblock, verteilt werden. Matthias Utz (seit 2014) wurde zum neuen Ortsvorsteher gewählt, Jürgen Schindler (neu) zum Stellvertreter.

Schindler kann auf seinen Erfahrungsschatz aufbauen, war er doch bereits von 1994 bis 2009 Ortschaftsrat in Wangen. Ebenfalls zu den Freien Wählern gehört Christian Wild (neu). Sämtliche drei Bewerber aus dem Bürgerblock wurden gewählt: Ralf Fricker (seit 2014) und Bruno Basler (neu).

Mit Janine Kaiser (seit 2009) wurde die einzige Frau, die sich aufstellen ließ, wiedergewählt, außerdem erhielt sie die meisten Stimmen (192). Besonders erfreulich ist, dass alle drei Ortsteile Wangens mit je zwei Mitgliedern vertreten sind: Oberwangen mit Christian Wild und Bruno Basler, Unterwangen mit Matthias Utz und Ralf Fricker sowie Sparenberg mit Janine Kaiser und Jürgen Schindler.

Verabschiedungen

Alle drei verabschiedeten Ortschaftsräte hatten nicht mehr kandidiert. Ortsvorsteher Harald Hofmeier kann auf 20 erfolgreiche Jahre als Ortsvorsteher zurückblicken: Das alte Rathaus befindet sich nach langem Planen mitten im Umbau zum Feuerwehrgerätehaus mit einem Saal für Vereine; auch im Neubaugebiet hat sich einiges getan, innerhalb kurzer Zeit waren elf Bauplätze verkauft.

Auch Rolf Kehl wurde nach 20 Jahren aus dem Ortschaftsrat verabschiedet; ebenso Albert Zoller nach fünf Jahren.

Bilanz

Im Dezember 2018 begannen die Wangener Bürger mit dem Ausräumen und Abbruch des Rathauses. Nach fast 700 Arbeitsstunden wurde ende März ein entkerntes und abgesichertes Gebäude für den Abrissbagger frei gegeben werden.

„Albert Zoller war bei diesen Aktivitäten der letzten fünf Jahre mit dabei. Er wurde von den Vereinsvorständen vorgeschlagen, im Baugremium für den Gemeindesaal mitzuwirken. Auch in Sachen Breitbandausbau war er für uns immer ein fachkundiger Experte.“

Der langjährige stellvertretende Ortsvorsteher Rolf Kehl hat den Kanalbau (2000 bis 2002) im Sparenberg und Michaelstraße erlebt, die Flurbereinigung, den Bau von Bolz- und Festplatz sowie Ruhebänke und die Litzbühlhütte.

In Oberwangen konnte in der Michaelstraße ein Dorfbrunnen mit fließendem Wasser und Platz eingerichtet werden, in vielen Arbeitseinsätzen wurden Strom- und Wasseranschluss zur Hütte realisiert sowie Dach und Fassade des Dreschschuppens in Unterwangen erneuert.

Das marode Flachdach am Saal in Oberwangen wurde mit einem Satteldach überbaut und das Dach des Milchhüslis in Oberwangen neu eingedeckt. Dank erhielt Rolf Kehl für das Mähen der Ortseinfahrt Unterwangen und dessen Steckenpferd Wald und Waldwege.