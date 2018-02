Stühlingen Narrenverein Katzbach Mauchen feiert 44-Jähriges mit großem Umzug

Der Narrenverein Katzbach Mauchen feierte am Sonntag sein 44-jähriges Bestehen mit einem großen Umzug. Besonders die Gäste aus der französischen Partnerstadt Bêlleme sorgten trotz Schneeregens für einige bunte Farbtupfer.

Dieses 44-Jahr-Jubiläum wird bestimmt einen besonderen Platz in den Annalen des Narrenvereins Katzbach-Mauchen bekommen, denn was die kleine Gemeinde hier an Tradition gezeigt hat, das gab es bisher noch nie.

Nicht nur dass alle Häuser entlang der Umzugsstrecke närrisch geschmückt waren, sondern, dass schon der Jubiläumstag mit einem Höhepunkt begonnen werden konnte. Dafür haben die Mauchener Katzen, aber auch ganz gewaltig Pfarrer Karl Michael Klotz mitgeholfen. Die Narrenmesse die war ein besonderer Höhepunkt. Schon eine Begrüßungsrede in gereimter Form mit dem an die französischen Gäste aus Bêlleme gerichteten „bonjour“ war in der Pfarrkirche St. Gallus in Mauchen etwas Neues. Pfarrer Klotz hatte auch die Predigt und das Feiern aus der Heiligen Schrift in Reime gefasst und die Narren auf ihre Bibelfestigkeit geprüft. Dass der Pfarrer sogar die Narrenkappe aufgesetzt hatte, fand sehr positiven Anklang bei den Kirchenbesuchern.

Toll wurde dann auch das anschließende gemeinsame Mittagessen im Bürgersaal bei närrischer Stimmung und großer Vorfreude auf den bunten Jubiläumsumzug. Auch wenn der Wettergott so richtiges Fasnetwetter mit Schneegestöber und einigen Regentropfen gesendet hatte, ließen es sich die Gäste und Narrenzünfte nicht nehmen diesen durch das Dorf zu führen. Wie unglaublich bunt ein solcher Umzug durch eine kleine Gemeinde sein kann, das konnten dann die Zuschauer am Straßenrand feststellen.

Die Gäste aus Frankreich hatten mit ihren bunten Kostümen schon beim Mittagessen und in der Kirche für Hingucker gesorgt, doch auch die anderen Zünfte hatten ihre närrisch schönen Zunftkleider und Masken auf. Angeführt vom Musikverein Mauchen setzte sich der lange Zug in Bewegung und die Gäste kamen aus dem Klatschen und Staunen fast nicht mehr heraus. Zahlreiche Buden, zum Teil in Garagen versteckt luden im Anschluss zum verweilen bei heißen Getränken und natürlich auch leckeren Schmankerl ein.