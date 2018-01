vor 1 Stunde Lucia van Kreuningen Stühlingen Nachwuchs bei Kinderfeuerwehr Lausheim gut dabei

Inzwischen trägt die Idee der Kinderfeuerwehr in Lausheim Früchte. bei einer Übung konnten die Kleinen bereits zeigen, was sie gelernt haben. Zwei Teilnehmer sind inzwischen schon in die Jugendabteilung eingetreten.