von Ralph Seifermann

„Eine lange Durststrecke geht zu Ende“, sagte Wutachs Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Lembach, als er Simon Duttlinger die Beförderungsurkunde zum Löschmeister überreichte. Ende 2019 hatte er in der Feuerwehrschule Bruchsal den Gruppenführerlehrgang bestanden. Unter der Leitung von Bürgermeister Christian Mauch wurde Simon Duttlinger einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt.

Nachdem im Januar 2005 Cornel Güntert sein Amt als Kommandant nieder gelegt hatte, war die Lembacher Wehr führungslos, gehörte als Löschzug zu der Ewattinger Abteilung. Cornel Güntert fungierte als Gruppenführer, bis ihn Simon Duttlinger im Januar 2009 ablöste. Nach 15 Jahren hat Lembach nun wieder einen Feuerwehrkommandanten, der noch vom Gemeinderat bestätigt werden muss. Als Stellvertreter bekam Simon Duttlinger Florian Probst an die Seite, der vergangenes Jahr das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt hat. Bestätigt wurden Kassierer Stefan Maier und Schriftführer Detlef Probst.

Probst gab einen Rückblick. Neben den monatlichen Abteilungsproben waren die Lembacher an allen Gesamtwehrproben dabei, man übernahm die Brandwache beim Zunftball des Narrenvereins, die Verkehrssicherung beim Martinsumzug und nahm an den DRK-Abenden in Ewattingen sowie an den Theorieabenden in Münchingen und Lembach teil. Auf der Atemschutzstrecke in Tiengen waren Florian Probst, Stefan Maier, Andreas Duttlinger und Eduard Woll. Einen Einsatz gab es nicht, sagte Simon Duttlinger bei seinem Rückblick. Mit dem Verlauf der Proben zeigte er sich zufrieden, außerdem wurde der Löschwasserbehälter abgedichtet. Er gab bekannt, dass für die Atemschutzträger Übungsflaschen in Tiengen bereit stehen, man müsse sie nicht mitbringen.

Er informierte, dass Ralph Seifermann mit Uwe Schulz begonnen hat, Daten aller Mitglieder in das neue Feuerwehrportal-Programm einzupflegen. Derzeit besteht die Wehr aus 16 Kameraden, Alina Maier ist neu bei den Bambini. Simon Duttlinger berichtete, dass er beim Gruppenführerlehrgang einiges gelernt habe und auch umsetzen möchte. Zum Schluss bedankte sich der neue Kommandant bei seinen Kameraden, der Ewattinger und Münchinger Wehr für die gute Zusammenarbeit, bei Gerätewart Gerhard Hirt, den Jugendwarten, dem DRK und der Bergwacht sowie der Gemeinde für die Zuwendungen. Ein Dank seitens der Gemeinde kam von Bürgermeister Christian Mauch, der von einem „fast denkwürdigen Tag“ sprach und Simon Duttlinger beglückwünschte.

Der Rathauschef verkündete, dass die lang ersehnte Ausgehuniform im Haushaltsplan steht. Ebenso steht ein neues Fahrzeug auf dem Bedarfsplan ganz oben. 350.000 Euro wurden dafür veranschlagt, so Mauch. Ein Fachförderantrag beim Landratsamt sowie beim Ausgleichsstockantrag beim Regierungspräsidium Freiburg wurden gestellt und bis im August erwarte man einen Bescheid. Christian Mauch motivierte die Kameraden, bei der Stange zu bleiben. Glückwünsche und den Dank der Abteilung Ewattingen sprach Kommandant Stefan Keller aus. Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser freut sich auf die Benennung von Simon Duttlinger. Er forderte die Feuerwehrmänner auf, Gas zu geben, vor allem, was die Ausbildung zum Truppmann 2 betreffe und er wünscht sich weiterhin eine rege Beteiligung an den Proben.