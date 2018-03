Stühlingen Musikverein Blumegg probt für das Jahreskonzert

Der Musikverein Blumegg zieht Bilanz. Dirigent Jens Schillinger zeigt sich sehr zufrieden mit dem Höhepunkt des vergangenen Jahres, dem Doppelkonzert mit dem MV Lausheim in der Wutachhalle Ewattingen.

Blumegg (ywü) Der Musikverein Blumegg befindet sich derzeit in der Vorbereitung für sein Jahreskonzert am 21. April im Blumegger Gemeindehaus. Eine Woche zuvor wird das Konzertprogramm bereits in Dürbheim bei Tuttlingen aufgeführt, als Gegenbesuch des befreundeten Vereins. Trotz der rechtzeitigen Gründung eines Fördervereins hatte Kassierer Frank Zeller ein großes Minus zu verzeichnen, wie er in der Hauptversammlung im Gasthaus "Zur Wutachschlucht" bekanntgab. Die Steuern vom erfolgreichen Bezirksmusikfest 2016 rissen nun ein großes Loch in den Vereinssäckel, auch wurde ein Saxophon gekauft. Dennoch zeigte sich der Vorsitzende Philip Rendler zufrieden, denn die Mühen hätten sich trotz der "späten Auswirkungen des großen Festes" gelohnt. Dirigent Jens Schillinger zeigte sich sehr zufrieden mit dem Höhepunkt des vergangenen Jahres, dem Doppelkonzert mit dem MV Lausheim in der Wutachhalle Ewattingen. Kameradschaftlicher Höhepunkt sei der Konzertausflug zur Trachtenkapelle Todtmoos gewesen: "Es ist schön, wenn das Musikmachen einfach allen Spaß macht." Bis auf einen fehlenden Bass-Spieler sei die derzeitige Besetzung ausgeglichen. Der Dirigent rief auf, diese Lücke bis spätestens zur Übernahme der zehn Musikschüler im kommenden Jahr zu schließen. Der Probenbesuch sei ein "leidiges und ermüdendes Thema", trotz des gestiegenen Probenbesuchs auf 78 Prozent. Immer anwesend waren Dirigent Jens Schillinger und Ortsvorsteher Gerd Müller, einmal gefehlt hatten Lukas Bäuerle, Ronja Duttlinger und Andreas Müller. Dass der Musikverein Vorrang hat, wünschte sich Ortsvorsteher Gerd Müller als einer der ältesten Musiker: "Es tut mir im Herzen weh, Proben mit nur halber Besetzung zu sehen." Die 44 aktiven Musiker sind durchschnittlich 25 Jahre alt und hatten 40 Proben und 17 Veranstaltungen besucht. Wie die Schriftführerinnen Sabrina Rendler und Linda Baumann festgehalten hatten, gehörten zu diesen Terminen auch der zweite Wahlabend und die Amtseinführung von Bürgermeister Joachim Burger, eines gebürtigen Blumeggers. Zu den festen Terminen im Jahreskalender gehören der Mühlentag an Pfingsten, das Schlachtfest sowie der Adventsbrunch und das Schülervorspiel.