von Yvonne Würth

Die Stadtmusik Stühlingen, der Musikverein Eberfingen und die Musikschule Südschwarzwald in der Kooperation als „Musikvereinigung oberes Wutachtal“ luden gemeinsam zum Schülervorspiel mit anschließender Instrumentenvorstellung ein. Der stellvertretende Musikschulleiter Eckhard Kopetzki begrüßte die zahlreichen jungen Familien und bedankte sich für die Nutzung der Räume in Hohenlupfenschule und Realschule. Marlene Adam führte durch das Programm: „Jedes Instrument ist mit einem Beitrag vertreten, damit ihr alles kennenlernen könnt.“

Zum Schülervorspiel mit anschließender Instrumentenvorstellung luden in Kooperation die Stadtmusik Stühlingen, der Musikverein Eberfingen und die Musikschule Südschwarzwald in die Realschule Stühlingen ein. Im Bild: Laura Kech und Elias Kromer. | Bild: Yvonne Würth

Kurzweilig spielten die Musikschüler ihre Stücke vor und gaben damit einen Einblick in ihr Können. Frank Amrein führte mit seinen Trompetenschülern Vanessa Thiel, Aman Maksuti, Elias Mahler und Kimey Glattfelder von Komponist Oliver Fach das Stück „Alles halb so schlimm“ auf. Mit den beiden Tenorhornisten Lukas Dullnig und Maurice Raufer gab er den Marsch von Friedel Böhner zum Besten. Franz Schuberts „Forelle“ in einer Version für zwei Waldhörner führten Alina Eisele und Runa Armbruster auf, eingeübt mit Ute Meissner. Jona Armbruster spielte auf der Posaune (Klasse Igor Pfeifer) „The Penaut Vendor“ von Moises Simons, zusammen mit Lora Balaschow am Klavier (Klasse Nellia Pfeifer).

Zum Schülervorspiel mit anschließender Instrumentenvorstellung luden in Kooperation die Stadtmusik Stühlingen, der Musikverein Eberfingen und die Musikschule Südschwarzwald in die Realschule Stühlingen ein. Im Bild: Carlotta Eichkorn und Laura Schäfer. | Bild: Yvonne Würth

Ein Gitarrenstück mit Begleitung aus dem Lautsprecher führte Anna Hotz vor (Klasse Igor Pfeifer). Das längste Stück spielten die Violinistinnen Emilia Schenck und Sophie Tröndle (Klasse Brigitte Stein-Kempin): „Fluch der Karibik„, bekannt aus den Walt-Disney-Filmen. Die Vertreterin des Akkordeons war Lina Zolg (Klasse Marlene Adam) mit dem Stück „Monique und Pascal“ von Alexander Jekic. Auf der Klarinette spielten Melina Wittnebel, Carina Probst und Paula Eichkorn (Klasse Teddy Ezra) das „Klezmer-Gebet“ und die Vertreterinnen für Querflöte waren Carlotta Eichkorn und Laura Schäfer (Klasse Natalie Otto). Sie spielten den Bauerntanz und das Sommerlied von Gefion Landgraf mit abwechselnder Stimmenbesetzung.

Stühlingen Beim aktuellen Stück der Heimatbühne Stühlingen haben die Lachmuskeln einiges zu tun Das könnte Sie auch interessieren

Den Anfang hatten die Jüngsten gemacht: Elias Kromer und Laura Kech ließen auf der Blockflöte (Klasse Birgitt Auer) die „Schmetterlinge“ von Karin Schuh tanzen. Im Anschluss konnten sich die Kinder in Ruhe an die Instrumente wagen, die in den einzelnen Klassen der Realschule verteilt waren.

Anmeldungen: Sowohl der Musikverein Eberfingen als auch die Stadtmusik Stühlingen freuen sich über zahlreiche Anmeldungen. Infos gibt es bei Tobias Schönle (Vorsitzender MV Eberfingen) unter der Telefonnummer 07744/91 99 08 sowie bei Ausbildungsleiter Thomas Groß (Stadtmusik Stühlingen), Telefon 07744/91 97 23.