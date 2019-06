von Edelgard Bernauer

Von solchen Sommerabenden träumt der Mensch den ganzen langen Winter. Auch Traditionen haben irgendwann begonnen. Unter diesen Aspekten kann die zweite „Summertime“-Veranstaltung des Stühlinger Sängerbunds auf dem Mühleareal betrachtet werden und dem Sängerbund zu der Schauplatzidee gratuliert werden. Mit Blick auf das stimmungsvolle Ambiente, aufgepeppt mit Hinguckern, hat die Leitung des Sängerbunds das Mühleareal zum Schauplatz erkoren. Nichts gegen den guten alten Konradsaal, aber so ein Freiluftkonzert spielt einfach in einer anderen Liga. Die Auswahl der Lieder hatte Chorleiter Reinhard Süß diesem besonderen Flair angepasst. Interessante musikalische Akzente setzten zudem die junge Pianistin Franziska Süß aus Wutöschingen, Uwe Pieper am Schlagzeug und nicht zuletzt auch die Ad-hoc-Formation Soundstark. Letztere formiert sich aus zehn Chormitgliedern, die sich dem etwas anderen gemeinsamen Singen verschrieben haben.

Ein Blick auf den Schauplatz im Mühleareal mit Chor und Publikum. | Bild: Edelgard Bernauer

Die Veranstaltung war wieder gut besucht. Die Gäste kamen auch aus der weiteren Umgebung, was nicht nur die Vorsitzende Christina Pflanzl freute. Einziger Minuspunkt: die Wärme ließ etwas zu wünschen übrig. Aber mit Sitzkissen und Decken hatte der Sängerbund vorgesorgt. An den ausnahmslos zeitlos-modernen Liedklassikern, die die gesamte Gefühlspalette enthielten, hatten die Zuhörer ihre helle Freude. Monika und Arnfried Winterhalder moderierten und setzten den Ohrwurm „Hit The Road, Jack“ in einen gelungenen Sketch um.

Franziska Süß aus Wutöschingen begleitete am E-Piano. | Bild: Edelgard Bernauer

Chorleiter Reinhard Süß hatte treffsicher Ohrwürmer ausgewählt, die ausnahmslos neu einstudiert worden waren. Im visuellen Kontrast dazu stand das Ambiente des stillgelegten Mühleareales, das an andere Zeiten erinnerte und nicht wenige Besucher zu zukünftigen möglichen Nutzungsvisionen animierte. Passgenau dazu erklang der Abba-Ohrwurm „I Have A Dream.“ Gefühlvoll intonierte der Chor Beatles-Welthits. Unvergessene Lieder von Simon & Garfunkel, Reinhard Mey, Sammy Fain, George Weiss und Carl Strommens weckten Erinnerungen an frühere Zeiten.

Monika und Arnfried Winterhalder moderierten gekonnt. | Bild: Edelgard Bernauer

Im Kontrast dazu standen dann Lorenz Maierhofers fetzige Lieder „Un poquito Samba“ und „Rock For Fun.“ Weitere Glanzlichter waren „Das Beste“ der Band Silbermond und „Irgendwas bleibt“. Mit „Hallo, Goodbye“, „Gute Nacht, Freunde“ und zwei Zugaben verabschiedete sich der Sängerbund auf liebenswerte Weise in die Pfingstfeiertage. Das Konzert war auch eine schöne Werbung für gemeinsames Singen.

Die Besucher sparten nicht mit Beifall. | Bild: Edelgard Bernauer

