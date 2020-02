von Edelgard Bernauer

Seit 1972 lebt Günter Kurth, geboren und aufgewachsen in Freiburg, mit seiner Familie in Stühlingen. Seit kurzem kann er auf 80 vorwiegend glückliche und erfolgreiche Lebensjahre zurückblicken. Als engagierter Bürger wurde er längst zu einer kulturell ambitionierten Institution.

Aber der Reihe nach: Seit fast 40 Jahren kümmert er sich zusammen mit Ehefrau Helga um Fortschreibung und Dokumentation der Stühlinger Stadtgeschichte. Ein Amt, das er 1981 von Vorgänger Alt-Bürgermeister Jakob Limberger übernahm.

Wegbereiter für zeitgemäßen Unterricht

Beruflich hat er sich als Pädagoge einen Namen als vorausschauender Wegbereiter für zeitgemäßen Unterricht gemacht. Als Leiter der Hohenlupfenschule wurden ihm Pilotprojekte anvertraut, die inzwischen längst in den baden-württembergischen Schulbetrieb integriert sind: So beispielsweise die Kooperation Kindergarten/Grundschule, das sogenannte „Erweiterte Bildungsangebot“ mit teilweise von Eltern geleiteten Arbeitsgemeinschaften auf freiwilliger Basis sowie der Bereich „Arbeit-Wirtschaft-Technik“.

Auf seine Initiative hin wurde der Förderverein Hohenlupfenschule gegründet, der bis heute Bestand hat. Als zahlenmäßige „Blütezeit“ der Hauptschule nennt Günter Kurth die Zeit Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre. Damals waren ihm als Schulleiter über 500 Schüler und 28 hauptamtliche Lehrkräfte anvertraut.

Lehrer für Pädagogik und Psychologie

Mehrere dieser engagierten Kollegiumsmitglieder wurden später zu Rektoren und Konrektoren ernannt. Viele Jahre war Kurth zusätzlich auch als Hauptseminarleiter und Fachberater in der Junglehrerausbildung tätig. Und parallel zu seiner Tätigkeit als Rektor unterrichtete er außerdem einige Zeit Pädagogik und Psychologie an der Fachschule für Sozialpädagogik in Waldshut. 1989 wurde er zum Schulrat beim Staatlichen Schulamt Waldshut ernannt.

Engagement auf kommunaler Ebene

Nach 40-jähriger Dienstzeit trat er zur Jahrtausendwende als Schulamtsdirektor in den Ruhestand. Günter Kurth engagierte sich aber auch auf kommunaler und kirchlicher Ebene. So zählte er zu den maßgeblichen Mitbegründern der Städtepartnerschaft Stühlingen-Bellême (Gründungspräsident). 1985 wurde er zum Ehrenbürger Bellêmes ernannt. Von ihm stammt das Partnerschaftsmotto „Aus der Begegnung lernen“ sowie der Text des Partnerschaftsliedes.

Bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden (von links): Präsident Günter Kurth, Alt-Bürgermeister Ernst Rees, Edith Virandaut sowie Bürgermeister und Abgeordneter Francis Geng. Halb verdeckt: Georges und Janin Roy. Bild: Edelgard Bernauer | Bild: Edelgard Bernauer

Engagement auf kirchlicher Ebene

Jahrzehntelang engagierte er sich zudem in der evangelischen Kirche unter anderem als Prädikant, Hauskreis- und Gebetsleiter, sowie als Vorsitzender des von ihm initiierten Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde Stühlingen/Wutöschingen.

Angesichts seiner Verdienste wurde er 2012 mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet. Die Ehrentafel der Stadt wurde ihm bereits 1986 verliehen. Günter Kurth kennt man als Mann des Ausgleichs mit stets gutem Verhältnis zum Schulträger (Zitat: „Schulleitung ist die Kunst des Möglichen“) und als großen Kunst- und Literaturliebhaber. Letzteres ist bei einem Besuch im Hause Kurth nicht zu übersehen.

Ruhestand im gemütlichen Eigenheim

Helga und Günter Kurth genießen ihren ziemlich unruhigen Ruhestand im gemütlichen Eigenheim im Stühlinger Zelgle. Zwei Söhne und drei Enkelkinder machen die Familie komplett. Unter den Gratulanten zum 80. Geburtstag am 8. Februar war auch Bürgermeister Joachim Burger, der die guten Wünsche der Stadt übermittelte.