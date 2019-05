von sk

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war das Duo gegen 5.45 Uhr in einem Mercedes-Benz CLS unterwegs. Bei der Abzweigung nach Weizen sei der Wagen zunächst nach links von der Straße geraten und dann nach rechts geschleudert, wo er gegen eine Leitplanke prallte. Der Mercedes wurde quer über die Straße zurück katapultiert und überschlug sich schließlich im Bankett, wo er auf dem Dach liegen blieb. Die beiden schwer verletzten Insassen im Alter von 23 und 24 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen des Verdachts auf Fahr-Beeinträchtigung durch Alkohol wurden Blutproben erhoben. Bislang steht noch nicht zweifelsfrei fest, wer von den beiden Männern den Wagen gesteuert hat. Das Duo bezichtigte sich gegenseitig, gefahren zu sein, so die Polizeiangaben. Der Mercedes sei bereits vor dem Unfall durch verkehrswidrige Manöver aufgefallen. Der Pkw endete als Totalschaden, den die Polizei auf 30.000 Euro schätzt. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Das Verkehrskommissariat (07751/89 630) hofft auf weitere Zeugenhinweise.