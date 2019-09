von Yvonne Würth

Vorsitzende Isolde Büche begrüßte die 25 Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen zum Rechnungsabschluss 2018. Ingrid Schneider von der katholischen Verrechnungsstelle stellte das Haushaltsergebnis 2018 in der Pfarrgemeinderatssitzung vor in Vertretung des Leiters Winfried Ebner.

Die Zustimmung der Räte erfolgte mit dem Vorbehalt, dass vierteljährliche Kontrollen vom Stiftungsrat vorgenommen werden sollen. Auch wünschte sich Georg Hupfer, dass die Zahlen nicht erst im September vorliegen. Ingrid Schneider fasste die wichtigsten Posten des Etat-Ergebnisses 2018 zusammen und beantwortete die Fragen der Räte. Außerdem bot sie die Möglichkeit an, bei einem Termin in der Verrechnungsstelle in Ruhe alles noch einmal durchzuschauen und Fragen zu stellen.

Ingrid Schneider (von links) von der katholischen Verrechnungsstelle Stühlingen erläuterte den Haushalt 2018; Neu ist Verwaltungsbeauftragte Yvonne Beck; die Vorsitzende Isolde Büche führte durch die Versammlung, Pfarrer Karl-Michael Klotz beriet den Pfarrgemeinderat in allen pastoralen Bereichen. | Bild: Yvonne Würth

Ordentliche Erträge: 1 111 103,97 Euro. Ordentliche Aufwendungen: 1 060 109,32 Euro. Außerordentliche Aufwendungen: 1 Euro. Erträge aus Auflösung der Rücklagen: 28 680,46 Euro. Aufwendungen für Zuführungen an Rücklagen: 162 648,99 Euro und der Jahresüberschuss von 81 348,88 Euro.

Baumaßnahmen: Im Rechnungsjahr 2018 wurde die Maßnahme Glockenstuhl in der Kirche Schwaningen durchgeführt mit Aufwendungen von 5355 Euro); Die Maßnahme Gebäudekonzeption ergab Aufwendungen von 4400 Euro. Der Umbau des Pfarrhauses ergab Aufwendungen von 63 043,28 Euro. Dankbar angenommen wurde das Erbe Härtenstein, das für die Sanierung des Konradsaals Stühlingen genutzt wurde.

Der Konradsaal gehört zu den Gebäuden der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, die derzeit umgebaut werden. Die Sanierung der Toilettenanlage soll bis Mitte Oktober fertiggestellt sein. | Bild: Yvonne Würth

Zuschüsse: Die Seelsorgeeinheit hat 2018 Schlüsselzuweisungen der Erzdiözese Freiburg in Höhe von 580 356 Euro erhalten. Die Erträge durch Klingelbeutel betrugen 19 297 Euro. Von den Kommunen gab es insgesamt Zuschüsse in Höhe von 90 784 Euro – im Wesentlichen Kostenbeteiligungen an den Kindergärten.

Pfarrgemeinderat Georg Hupfer betonte: „Für mich fehlt da ein Kontrollmechanismus. Es ist wichtig, dass jemand ein Auge darauf hat.“ Hupfer war auch die Differenz zwischen Planansatz und tatsächlichem Aufwand zu groß.