Stühlingen Mehr Eigenwerbung ist das Ziel des Freundeskreises Loreto-Krankenhaus

Der Förderverein Freundeskreis Loreto-Krankenhaus gibt eine Broschüre für mehr Öffentlichkeitsarbeit heraus. Auch eine neue Internetseite präsentiert die Aktivitäten.

Das Fazit der Jahresversammlung des Freundeskreises Loreto-Krankenhaus lautet: Der Förderverein wird in der breiten Bevölkerung nicht so wahrgenommen, wie die Vereinsleitung sich dies wünschen würde. Der Mitgliederstand, etwa 200 Beitragszahler, stagniert mit leichtem Abwärtstrend. Dabei kann sich die Arbeit des Vereins sehen lassen.

Die Vorsitzende Susann Bächle rekapitulierte die Initiativen, die eher im Stillen geleistet wurden. Ein solider finanzieller Grundstock lässt immer wieder beachtliche Investitionen zu. Im zurückliegenden Jahr wurden 6000 Euro investiert. Vorträge und Möblierung des neu gestalteten Eingangsbereichs und ein Kaffeeautomat wurden finanziert. Ebenso wurden TV Geräte und neue Bilder angeschafft. Auch der Lesezirkel wird bezahlt. Ein Kochabend mit Chefkoch Michele Novellino machte allen Beteiligten großen Spaß.

Georg Riesterer präsentierte den detaillierten Rechenschaftsbericht, den Robert Schalk und Margot Kaiser-Etspühler geprüft hatten. In diesem Jahr steht die Neuordnung des Parkplatzes an. Dass größere Parkbuchten geschaffen werden, geht zu Lasten der Parkplatzanzahl. Immer wieder kommt es aufgrund der engen Parkverhältnisse zu Blechschäden, die nicht selten mit Fahrerflucht einhergehen. Klinikverbund, Landkreis und Förderverein beteiligen sich an den Kosten. Mit der Einrichtung einer WLAN-Station will man warten, bis Stühlingen mit dem schnellen Internet versorgt ist. Neu ist die Homepage, die Michael Bartel erstellt hat.

Die Mitgliederstatistik zeigt mehr Aus- als Eintritte. Um besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, wurde ein Flyer auf den Weg gebracht. Für die bisherige Schriftführerin Isolde Schäfer übernahm Bürgermeister Joachim Burger. Nachfolger für Beisitzer Helmut Keller ist Hubert Lott.