Großes Interesse zeigten die Mauchener Einwohner bei der Einwohnerversammlung im Rathaus. Ortsvorsteher Manfred Schanz teilte mit, dass er nach 20 Jahren als Ortschaftsrat und zehn Jahren als Ortsvorsteher sich zurückziehen möchte und bedankte sich bei allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben. Dass im Dorf so einiges in den vergangenen zwei Jahren abgelaufen ist, zeigte der Bericht des Ortsvorstehers. Dieser hatte eine lange Liste von Aktivitäten zusammengestellt, die zu einem großen Teil von den Vereinen, in denen sich die Mitbürger engagieren, ausgefüllt wurden. Allen voran die beiden Vereine Förderverein Schwimmbad Mauchen und der Verein Jung und Alt-Attraktives Dorfleben.

Ein Schwimmbad und viele aktive Vereine

"In Mauchen haben wir einiges an Infrastruktur zu bieten, wir haben ein gutes Schwimmbad, wir haben aktive Vereine, die Feste, Mittagessen und vieles mehr anbieten, wir haben gute Gasthäuser und mit Petra’s Lädele einen Lebensmittelmarkt. Wir sollten stolz darauf sein und die Angebote nutzen", sagte der Ortsvorsteher. Der Ortsvorsteher hatte auch einige statistische Zahlen mit dabei: 2017 stieg die Einwohnerzahl 422, im Jahr 2018 ging die Zahl auf 419 zurück. Allerdings konnten 2019 wieder einige Neubürger hinzugewonnen werden, so dass derzeit 445 Einwohner in Mauchen wohnen.

Ein Teil dieser Neuzugänge ist laut Schanz auf das Neubaugebiet "Beuggen im Grund" zurückzuführen. Dort sind bis auf einen Bauplatz alle Plätze belegt. Dieser eine konnte bisher nicht verkauft werden, da ein Grundbruch eingetreten war. Wie Schanz mitteilte, wurden vom Gemeinderat im Jahr 2018 Gelder zur Sanierung dieses Hangrutsches eingestellt, jedoch konnte bisher noch nichts unternommen werden. Schanz bat die Anwohner noch weiter um Verständnis. Der Ortschaftsrat möchte sich dafür einsetzen, ein weiteres Baugebiet in Mauchen zu schaffen.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Besonders freute sich der Ortsvorsteher über den Besuch der Mauchener Schulkinder, die sich mit einem Bild vom neuen Buswartehäuschen mit dem Text "Danke, dass ihr uns nicht im Regen stehen lasst", beim Ortschaftsrat bedankten. Einen großen Stellenwert haben momentan die Vorarbeiten für das neue Feuerwehrfahrzeug, das Ende 2019 oder Anfang 2020 nach Mauchen kommen soll. Die Ausschreibungen laufen.

"Die Abteilung Mauchen wird dadurch stark aufgewertet, jedoch kommen dann auch neue Aufgaben auf die Feuerwehrkameraden zu, denn in der Alarmierungskette wird Mauchen dann anders bewertet", sagte Schanz. Dafür werden die Mauchener Kameraden in Eigenleistung im Feuerwehrgerätehaus eine Absauganlage einbauen und einige der Kameraden werden den Lastwagen-Führerschein erwerben, damit das Fahrzeug zum Einsatz kommen kann.

Die anschließende Diskussion drehte sich in der Hauptsache um die bevorstehenden Arbeiten zum schnellen Internet. Claudius Bauknecht, Projektleiter Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen, informierte, dass im April die Bauarbeiten in Mauchen beginnen und das Netz bis 2020 in Mauchen laufen soll.