von Yvonne Würth

Zum Neubürgerempfang in Mauchen begrüßte Ortsvorsteher Manfred Schanz am Vorabend zu Dreikönig. Der Frauenverein Mauchen hatte zur zweiten Cocktail-Party mit Showeinlage der Magic Diamonds in das Rathaus Mauchen geladen, der Neubürgerempfang vorneweg wurde von allen Beteiligten als guter Einfall empfunden, um die neuen Mauchener gebührend willkommen zu heißen.

Die Idee, den Neubürger-Empfang mit der zweiten Cocktailparty zu verbinden, hatte der Frauenverein Mauchen. Sie hatten für leckere selbstgemachte Häppchen sowie kreative Cocktails und das Unterhaltungsprogramm gesorgt. Von links: Die Beisitzerinnen Bärbel Kühn und Karin Haas, Kassiererin Karin Schmid, Schriftführerin Fabiola Berger und Vorsitzende Petra Kehl.

Auch wenn es gerade die eine oder andere Schwangerschaft gibt, für das vergangene Jahr wurden keine Geburten verzeichnet. Ortsvorsteher Manfred Schanz hatte die aktuellen Zahlen parat (siehe Info-Kasten) und stellte den Anwesenden die wichtigsten Personen und Institutionen vor. Neben Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger sind dies die Mauchener Edgar Keller und Frank Hotz, die den Ortsteil im Stühlinger Gemeinderat vertreten. Der Ortschaftsrat wird vertreten durch Manfred Schanz sowie die Räte Harald Brogle, Frank Hotz, Udo Keller, Dieter Mayer und Michael Zolg.

Stolz ist das Dorf auf seinen Lebensmittelmarkt „Petras Lädele“, das ehrenamtlich vom Schwimmbad-Förderverein (Roland Geng) betriebene Schwimmbad feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen. Ebenfalls ein Jubiläum gibt es beim 1949 gegründeten Sportverein (Dominik Rombach, Florian Güntert). Der Kirchenchor Mauchen allerdings hat seine Aktivitäten mit dem Singen beim Weihnachtsgottesdienst bis auf weiteres eingestellt. „Sollten weitere Sänger Interesse haben, könne der Kirchenchor Mauchen gerne wieder aktiviert werden“, gab Schanz weiter.

Sie gehören zu den 56 Neubürgern in Mauchen: Nicole (39 Jahre) und Christian Hahn (38) stammen aus dem Land Brandenburg, haben zuletzt in Tübingen gelebt und sind Ende August in ihr neues Domizil in Mauchen eingezogen.

Den drei Gasthäusern "Geng's Linde", Gasthaus "Engel" und Gasthaus "Hirschen" gesellt sich neuerdings der Ja-Treff im Generationenhaus Dreikönig zu, der angemietet werden kann und in dem künftig regelmäßige Stammtisch- und Helferinnentreffen des Ja-Vereins Jung und Alt attraktives Dorfleben (Thekla Korhummel) stattfinden sollen. Zusätzlich zu den bestehenden Stubeten einmal monatlich sowie dem dienstäglichen Mittagstisch. Der Kinderspielplatz mit offenem Bücherregal und der Rastplatz Geißhölzle ergänzen die Dorfattraktionen. Ein Platz ist im Baugebiet Beuggen im Grund noch frei, weitere Plätze sind in Planung und werden 2020 erschlossen.

Das rege Vereinsleben wird geprägt mit der Feuerwehrabteilung Mauchen (Michael Zolg), dem Frauenverein (Petra Kehl, Irene Kramer), der Guggenmusik Hüttä-Rüttler (Martin Birsner, Clemens Kaiser), dem Musikverein (Ralf Keller, Fabian Korhummel), dem Narrenverein Katzbach (Frank Hotz) und dem Pfarrgemeindeteam der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz (Michaela Wagnerbauer, Doris Güntert).

Thekla Korhummel stellte den im Jahr 2012 gegründeten Ja-Verein vor, der alleine im vergangenen Jahr auf mehr als 15 000 Stunden in der Nachbarschaftshilfe zurückblicken kann.