Mauchen wächst, 441 Einwohner zählt das Dorf derzeit. Laut Ortsvorsteher Manfred Schanz gab es allein in diesem Jahr schon 22 Zuzüge. "Wir haben ein sehr ausgeprägtes Vereinsleben", sagt Schanz, der unter den neun Vereinen des Ortes besonders den JA (Jung und Alt) Verein und den Schwimmbad-Förderverein hervorhebt. Die Nachbarschaftshilfe zwischen den Generationen funktioniere gut. So werden Café-Treffs und Spielgruppen organisiert. Es gibt Fahrdienste und Betreuung für Kranke sowie Entlastung für Familien.

Schwimmbad

Ein Schwimmbad ist für ein kleines Dorf etwas Besonderes. Der Förderverein, der 1994 gegründet worden sei, habe laut Schanz, in ehrenamtlicher Arbeit den Erhalt des Bades geschaffen. "Das Schwimmbad kommt gut an. Dieses Jahr hatte es sehr guten Zulauf".

Erfrischend: Das Schwimmbad in Mauchen wird ehrenamtlich betrieben. | Bild: Johannes Renner

Der Kindergarten im Ort musste vor Jahren aufgeben, da es zu wenig Nachwuchs gab. Dabei war Mauchen nach Angaben des Ortsvorstehers im Jahre 1920 eines der wenigen Dörfer mit Kindergarten.

Verein Jung und Alt

Manfred Schanz ist seit neun Jahren Ortsvorsteher und lebt seit 1992 in Mauchen. Rings um das Dorf gebe es schöne Aussichtspunkte. "Jährlich gibt es ein Mostfest, das vom Musikverein und vom JA-Verein organisiert wird", verweist er auf eine Attraktion seiner Heimat.

Historisch: Die Kirche in Mauchen fiel wie viele andere Gebäude der großen Brandkatastrophe von 1875 zum Opfer und wurde in der Folge wieder aufgebaut. | Bild: Johannes Renner

Beliebt unter Wanderern

Die Region sei vor allem für Natur- und Wanderfreunde attraktiv. Das Dorf habe einen schönen Rastplatz, so Schanz. Diesen haben die Mauchener in Eigenleistung gebaut und durch Zuschüsse von der Stadt und Spenden finanziert. Für Leseratten gibt es im Ort ein offenes Bücherregal am Spielplatz. Man kann kostenlos Bücher rausnehmen und reinstellen.

"Das Gewerbe ist hier nicht so stark ausgeprägt" erklärt Manfred Schanz. So gebe es einen Zimmerer, einen Gerüstbauer, einen Holzhandel und eine Immobilienfirma. "Stolz sind wir auf unseren Lebensmittelladen", so der Ortsvorsteher.

Zentral: Ortsvorsteher Manfred Schanz vor dem Bürgerhaus in Mauchen. | Bild: Johannes Renner

Wenig Landwirtschaft

Landwirtschaft ist in Mauchen nur noch wenig anzutreffen. Es gibt zwei Vollerwerbsbetriebe in Viehhaltung und Ackerbau, einen Pferdehof in Nebenerwerb sowie eine Biogasanlage. "Alles in allem haben wir hier aber eine gute Infrastruktur", meint Schanz, der auf leicht steigende Touristenzahlen verweist. Drei Gaststätten gebe es in Mauchen. "Geng's Linde bietet Übernachtungsmöglichkeiten und es gibt auch private Anbieter von Ferienwohnungen im Ort."

Noch viel Potenzial

Schanz wünscht sich für sein Dorf eine Erweiterung des Neubaugebietes. Gleichwohl sieht er Potenzial in der Innenentwicklung. Dazu müsste man allerdings in Verhandlungen mit privaten Besitzern leerstehender Häuser treten. Weitere aktuelle Themen in Mauchen sind die Anschaffung eines bereits genehmigten neuen Feuerwehrfahrzeugs und Sanierungsarbeiten in den Straßen Petersberg und im Winkel.

Steckbrief 1150 wurde Mauchen erstmals erwähnt. Damals trug der Ort noch den Namen "Moiuchheim". Jedoch gibt es Hinweise auf eine frühere Besiedlung, um das zehnte Jahrhundert herum. Die rote Rose in der Mitte des Mauchener Wappens erinnert an die früheren Lehensleute der Fürsten zu Fürstenberg. Die Gemarkungsfläche beträgt 902 Hektar. Über Mauchen hinaus bekannt sind die Gedichte und Dorfgeschichten von Katharina Preiser, die 1778 in dem Dorf geboren wurde.

