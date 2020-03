von Yvonne Würth

Der Männergesangverein Ofteringen feiert dieses Jahr 150 Jahre Singen im Chor mit fünf Veranstaltungen, angefangen mit dem Fest am ersten Mai bis zum Wochenende der Ofteringer Chilbi am 10. und 11. Oktober. Der Vorsitzende Herbert Stoll freut sich besonders auf das Konzert der Mainzer Hofsänger am 16. Mai. Er aktualisiert gerade die Chronik, welche die neu erstellte Vereins-Homepage (www.mgv-ofteringen.de) ergänzt.

Vor der Gründung

Schwester Caecilia erinnerte sich als 91-Jährige an mündliche Überlieferungen aus den Anfangsjahren des Klosters Marienburg Ofteringen, welches 1862 gegründet wurde. Bereits seit damals brachte der Gesangverein am 1. Mai bei der Dorflinde und im Klosterhof ein Ständchen zu Gehör und sang in der schönen Barockkapelle des Klosters. Nach dem Singen wurden die Sänger von den gastfreundlichen Schwestern mit Wein und Kuchen bewirtet.

Seit der Gründung des Klosters Marienburg Ofteringen 1862 singen die Männer aus Ofteringen regelmäßig am 1. Mai, manchmal auch an Ostermontag oder am Stephanstag. Der Vorsitzende Herbert Stoll aktualisiert die Chronik auf der Homepage (www.mgv-ofteringen.de). Schwester Caecilia erinnerte sich 91-jährig an mündliche Überlieferungen aus den Anfangsjahren. | Bild: Yvonne Würth

Vereinsgründung

Vor 150 Jahren, am 25. März 1870, gründeten Fridolin Hupfer, Albin Mühlhaupt, Ferdinand Matt, sowie Franz, Jakob und Stefan Stoll den Männergesangverein Frohsinn Ofteringen. Ihr Bestreben war es, vor allem das Volkslied zu pflegen und in der Gemeinschaft zu erhalten. Die Freude des Herzens und des Gemütes und die Förderung geselliger Unterhaltung durch das Lied stand gemäß der Statuten im Vordergrund. Bereits damals gab es Geldstrafen für unentschuldigtes Fehlen in den Proben (80 Pfennig) oder zu spätes Erscheinen (40 Pfennig). Die Aufnahme in den Verein kostete zwei Mark, der Monatsbeitrag betrug 20 Pfennig.

50 Jahre Kloster Marienburg

Die freundschaftlichen Kontakte zwischen dem Kloster und dem Chor wurden mit einer Bildtafel am 22. September 1912 anlässlich des Klosterjubiläums bekräftigt. Dirigent und Lehrer Friedrich Goldschmidt hatte eine Zeichnung des Klosters angefertigt, samt Jubiläumsgruß und Widmung der Sänger, Vorsitzender war Gründungsmitglied Julius Ofteringer.

Weltkriege

Nach beiden Weltkriegen nahm der Verein seine kulturelle Tätigkeit wieder auf. 1918 mit dem Vorsitzenden Johann Mahler Senior und Dirigent Ernst Rudigier aus Horheim. Die Fahnenweihe in Horheim und Obereggingen 1923 sowie die erfolgreiche Teilnahme am Preissingen des Gesangvereins Frohsinn Waldshut mit dem zweiten Preis gehört neben zahlreichen Veranstaltungen und Festen zu den besonders erwähnenswerten. Nach der Wiedergründung am 15. Januar 1949 mit 28 Sängern gab es ein reges Vereinsleben. Gesungen wurde bei der Glockenweihe im Kloster 1953, bei der Schulhauseinweihung 1963 und beim Frühlingsfest 1965.

Die Zelter-Plakette

Mit einem viertägigen Zeltfest wurde das 100-jährige Bestehen 1970 gefeiert, bei dem das ganze Dorf gefordert war. Die Zelter-Plakette, eine besondere Auszeichnung für Chöre im Alter von 100 Jahren, wurde verliehen. Vorsitzender war Julius Stoll, Dirigent Hans-Wolf Kaczmarczyk aus Eggingen.

Theater

Jährlich in der Zeit zwischen 1970 und 1977 wurden Theaterstücke aufgeführt im Gasthaus „Wilder Mann“ Eggingen und Kollersaal Wutöschingen. Viele der Auftritte fanden gemeinsam mit dem Oberegginger Kinderchor statt, viele Hochzeiten der Sänger wurden gefeiert.

Krise

Im Juni 1977 wurde der komplette Vorstand in der einzigen außerordentlichen Hauptversammlung ausgetauscht aufgrund von Unstimmigkeiten. Auch der Dirigent machte sein weiteres Wirken von der Bildung eines gemischten Chors abhängig. Von 24 Sängern blieben sieben übrig. Dem neuen Vorstand mit Vorsitzendem Herbert Stoll gelang es, beim gemeinsam mit dem Radsportverein veranstalteten ersten Berghüttenfest neue Sänger zu gewinnen.

Vor Weihnachten konnte die Probenarbeit mit dem neuen Dirigenten Herbert Lehmann wieder aufgenommen werden. 1980 wurde das 110-jährige Vereinsjubiläum mit einem viertägigen Zeltfest groß gefeiert, anschließend in fünf-Jahres-Schritten. Seit 1982 besteht eine freundschaftliche Verbindung zum Hochlandchor in Garmisch-Partenkirchen, seit 1984 zum schweizerischen MGV Oftringen. Der aktuelle Dirigent Bruno Stanisch übernahm 1987. Im Jahr 1989 wurde die neu renovierte Klosterschüer eingeweiht, die Vereine überreichten eine Madonna-Statue. Seither findet die jährliche Ofteringer Chilbi in der Klosterschüer statt.

Persönlichkeiten

Der Komponist Gottfried Hupfer aus Singen war seinem Heimatdorf Ofteringen und ganz besonders dem Gesangverein über Jahrzehnte hinweg treu verbunden. Sein Großvater Fridolin Hupfer gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Der Egginger Heimatdichter Ferdinand Hasenfratz freute sich nach einem Besuch der Sänger: „B‘hüet euch Gott, ihr Amseln, Finken, Nachtigallen, lasst bald wieder Eure Lieder hier erschallen!“