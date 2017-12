Stühlingen Loreto-Krankenhaus Stühlingen: Weihnachtsgrüße vom Bürgermeister

Immer kurz vor Weihnachten besuchen die Gemeindeoberhäupter aus dem Einzugsgebiet die Patienten im Loreto-Krankenhaus; die Stippvisite ist inzwischen schon Tradition. Doch auch für Ärzte und Belegschaft ist die Weihnachtszeit immer etwas ganz Besonderes.

Zu den Menschen, für die Weihnachtsfeiertage eine besonders schwierige Zeit beinhaltet, gehören Erkrankte, die diese Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Auch für die Mitarbeiter bringt diese Zeit zusätzliche Herausforderungen mit sich.

Da Dienstpläne frühzeitig erstellt werden, ist eine individuelle Vorbereitung und Einstellung gewährleitet. Auch im Stühlinger Loreto-Krankenhaus, das zum Hegau-Bodensee-Klinikverbund gehört, ist das so. Das Pflegepersonal ist darauf eingestellt, dass an den Festtagen besonders viel Besuch kommt.

Auch die Küche stellt sich frühzeitig auf diese Tage ein. Die Menüpläne fallen da schon mal etwas spezieller aus als gewohnt. Da ließ Chefkoch Michele Novellino sich auch in diesem Jahr etwas einfallen. Für Vollkostpatienten gibt es an Heilig Abend Klare Gemüsesuppe, Lammkeule, Grilltomaten, Bohnenröllchen und Kartoffelgratin. Abends Räucherlachs, geräucherte Forelle, gefülltes Ei und Käsespezialitäten. Vegetarier, Diabetiker und Patienten mit strenger Schonkost bekommen auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Menüs und jeder Patient bekommt einen Weihnachtsteller zusätzlich.

Haus- und Notarzt Abdul Zaher Zamani kommt gerade von einem Einsatz. Er stammt aus Afghanistan, ist gläubiger Muslim und lebt schon lange mit seiner Familie in Deutschland. Weihnachten spielt auch bei Familie Zamani eine Rolle. Vor allem die drei Kinder, die in Stühlingen zur Schule gehen, wünschen sich deutsche Weihnacht. Es gibt für sie einen Christbaum und Geschenke. „Ich möchte, dass meine Kinder mit der deutschen Kultur vertraut sind und nicht in eine Außenseiterrolle hineinrutschen.“ Das sei für ihn und seine Frau selbstverständlich, erläutert Zamini. Ein ähnliches Fest, wie die christliche Weihnacht, ist für Muslime das Opferfest, das 2018 vom 21. bis 25. August gefeiert wird. Sein Name Abdul Zaher bedeutet übrigens Diener von Gott. „Gott hat bei uns 99 Namen“, erklärt der Haus- und Notarzt.

Chefarzt Christian Saurer hat schon viele Weihnachten im Krankenhaus erlebt. Natürlich sei die Atmosphäre an Heilig Abend , aber auch an den folgenden Tagen speziell Auch über die Feiertage sei das Haus fast voll belegt. Das heißt, es gibt viele schwer Kranke die man nicht entlassen könne. Soweit dies zu verantworten sei, dürfen Patienten auch nach Hause. Christian Saurer weiß aber auch, dass es nicht wenige Patienten gibt, die dankbar sind, die Festtage gut betreut im Krankenhaus verbringen zu dürfen.

Es ist längst Tradition, dass Bürgermeister aus den Nachbargemeinden ihre erkrankten Mitbürger besuchen. Die Bürgermeister Karlheinz Gantert aus Eggingen, Tobias Gantert aus Ühlingen-Birkendorf und Joachim Burger, Stühlingen, ließen es sich nicht nehmen, alle Patienten zu besuchen, um Genesungswünsche und Blumengrüße zu überbringen. Für den Freundeskreis verteilte das Pflegepersonal ebenfalls schon kleine Präsente.

Ältere Stühlinger erinnern sich vielleicht noch: Zu Zeiten, da im Loreto-Krankenhaus die Vincentinerinnen das Sagen hatten, wurde auf der Storchenstation eine Krippe aufgebaut. Das Besondere: Am Heiligen Abend wurde ein echtes, gut verschnürtes „Jesulein“ (Neugeborenes) in die Krippe gelegt und übte eine große Faszination, insbesondere auf Kinder, aus.