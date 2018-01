Bei der jüngsten Hauptversammlung des MV Mauchen übte Dirigent Ubald Häring Kritik an den schlechten Anwesenheiten der Mitglieder bei Auftritten und Proben. Ehrungen gab es dagegen für die fleißigen Probenbesucher.

Lob und Tadel setzte es in der Hauptversammlung des Musikvereins Mauchen am Abend vor Dreikönig im Rathaus Mauchen. Während der Vorsitzende Ralf Keller zufrieden mit seinen Musikern ist, zeigte Dirigent Ubald Häring deutlich seinen Unmut.

Die Probenstatistik von Jens Hotz zeigte schwarz auf weiß den durchschnittlichen Probenbesuch von 69 Prozent (77 Prozent 2016), die Auftritte wurden zu 77 Prozent (85 Prozent 2016) besucht. "Wir müssen schauen, dass wir wieder einen besseren Probenbesuch haben, dass muss unser Ziel sein. Dennoch ist es erfreulich, dass es trotzdem Leute gibt, die immer da sind", resümierte Ralf Keller. Vorbild Jan Güntert kann seit seiner ersten Musikprobe vor drei Jahren auf einen lückenlosen Probenbesuch zurückblicken. Neben den 44 Proben konnte er auch sämtliche 15 Auftritte wahrnehmen. Zu den Musikern, die ebenfalls einen Gutschein für guten Probenbesuch erhielten, gehören Ralf Keller, Thomas Kramer und Monika Mayer. Die Tenorhörner und die Saxophone gehören zu den beiden fleißigsten Registern.

Die stellvertretende Vorsitzende Anika Güntert las den Jahresrückblick vor, der neben Proben und Auftritten auch aus Arbeitseinsätzen wie der Teilnahme am Städtlefest Stühlingen und der Alteisensammlung bestanden, um den Verein zu finanzieren. Es wurde eine gebrauchte Tuba angeschafft. Dirigent Ubald Häring fand in seiner Familie einen großzügigen Spender, der die Anschaffung von Funk- und Raummikrofonen möglich gemacht hatte. So hatte Kassiererin Ramona Rebmann trotz der hohen Ausgaben nur ein kleines Minus zu verzeichnen.

Dirigent Ubald Häring ist zufrieden, was Musik und Ansage beim Kirchenkonzert anbelangt. Er lobte die Solisten Fabian Korhummel, Peter Roth, Leah Ratz, Jasmin Zolg, Samira Haas und Xenia Häring. Die Präsentation des Konzertes sowie die Vorbereitungsphase bemängelte er jedoch, dies solle noch in Ruhe besprochen werden.

Ein besonderes Lob sprach der Vorsitzende Ralf Keller an Fabian Korhummel aus, der das Jugendorchester Notenfuxer leitet und forderte die Musiker auf, dies zu unterstützen: "Geht auch an die Auftritte der Notenfuxer, hört zu, das motiviert die Jungen." Neben den 36 aktiven Musikern im Durchschnittsalter von 26,56 Jahren gibt es derzeit die beachtliche Zahl von acht Musikschülern, die sowohl von Musikschullehrern als auch intern von Fabian Korhummel, Jasmin Zolg und Yvonne Würth ausgebildet werden. Sowohl Ortsvorsteher Manfred Schanz als auch Thekla Korhummel vom Ja-Verein attraktives Dorfleben freuten sich über die gute Zusammenarbeit und die hervorragende Außenwirkung des Vereins.