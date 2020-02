Der akute Lehrermangel schlägt auch in den Grundschulen Stühlingen und Weizen voll durch. Aus diesem Grund erarbeiten die Schulleiter Susanne Schlatter (Hohenlupfenschule) und Thomas Laubis (Grundschule Weizen) mit der Verwaltung der Stadt Stühlingen sowie der AG Schule einen Kompromiss, um Schulanfänger aus der Kernstadt auf beide Schulen zu verteilen.

Die Hohenlupfenschule in Stühlingen gleicht die Schülerzahlen nach einem mit der Stadtverwaltung vereinbarten Reglement mit der Grundschule Weizen aus. | Bild: Stadt Stühlingen

Ziel ist eine flexiblere Handhabung des „Klassenausgleichs„ und möglichst gleich große Schulklassen. Diesem Weg stimmte der Gemeinderat Stühlingen bei der Enthaltung von Alexander Mut (Freie Wähler) zu.

Die Grundschule Weizen vereinbarte mit der Hohenlupfenschule und der Stadt einen „Klassenausgleich“. Die neue Regelung soll für die kommenden Jahre gelten. | Bild: Stadt Stühlingen

Die Ausgangslage

Eine Regelung für die Verteilung der Erstklässler auf die beiden Schulstandorte Weizen und Stühlingen (Hohenlupfenschule) wurde vom Gemeinderat bereits 2017 beschlossen. Darin findet sich ein auch klares Bekenntnis zu beiden Standorten, das nun erneuert wurde.

Schon damals herrschte akuter Lehrermangel, der sich nach Ansicht der beiden Schulleiter und Bürgermeister Joachim Burger – trotz großer Anstrengungen auf vielen Ebenen – auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Aus diesem Grund war schon in der Vergangenheit der „Klassenausgleich„ praktiziert worden, um die Zahl der Erstklässler an beiden Grundschulen in etwa gleich zu halten.

„Das wurde von den Eltern nicht gut aufgenommen“, erklärte der Rathauschef mit Blick auf 2019. Für großen Unmut unter den Eltern habe zudem die späte Information gesorgt.

Der Kompromiss

Auch in den kommenden Jahren werden die Schülerzahlen steigen, erklärten die beiden Schulleiter. Die Notwendigkeit eines Klassenausgleichs werde demnach weiterhin bestehen. Die Formulierung in der nun ausgehandelten Vereinbarung zwischen Schulleitern und Verwaltung wurde so gewählt, dass sie für die kommenden Jahre Bestand haben sollte, erläuterte Burger.

Der Ausgleich zwischen Stühlingen und Weizen soll auch künftig dafür sorgen, dass „vertretbare Klassengrößen und vertretbarer Fahraufwand“ gewährleistet werden können. Dazu wurde in der Unterstadt eine jederzeit verschiebbare Grenze (Lineal-Methode) eingezogen. Im kommenden Schuljahr beträfe dies die Bahnhofstraße. Die „Ortsline“ wird jeweils vor der Anmeldung zur Einschulung definiert, hieß es in der Sitzung.

Für das kommende Schuljahr 2020/21 sind momentan 27 Schulanfänger in Stühlingen und 17 in Weizen angemeldet. Nach der Aufteilung ist die Klassengröße in beiden Einrichtungen bei 22 Kindern. Verschiebungen seien durch Zuzüge noch möglich und werden nach den festgelegten Kriterien von der Leitung beider Schulen festgelegt.

Einschätzung und Kritik

„Die Lösung ist nicht optimal, es gibt aber keine andere Möglichkeit“, betonte Bürgermeister Joachim Burger.

Schulleiterin Susanne Schlatter (Hohenlupfenschule) reflektierte die „ziemlich schlechte Stimmung unter den Eltern“. Dennoch sieht auch sie keine andere Chance, um Klassengrößen und Schulbildung gleichermaßen zu gewährleisten.

Thomas Laubis (GS Weizen) betonte, dass eine Erweiterung ins Städtle wegen der schlechteren Busanbindung Probleme brächte.

Alexander Mut (Freie Wähler) bemängelte die „bisher willkürliche Verteilung der Kinder, die nicht nachvollziehbar ist“. Gewachsene Strukturen seinen zerrissen worden.

Corinna Pieper (CDU) kritisierte, dass der Klassenausgleich nur Kinder aus Stühlingen beträfe: „Warum nicht auch Kinder aus Mauchen oder Eberfingen?“ Dennoch hält sie die „Lineal-Methode“ für die praktikabelste. Bedauerlich findet sie, dass gewachsene Freundschaften so auseinandergerissen würden.

Wolfgang Löhle (Freie Wähler) hält diesen Kompromiss „für eine Übergangslösung. Irgendwann muss ein größerer Wurf kommen“. Gabriele Fischer (Freie Wähler) hält den neuen Weg für transparent.