von Yvonne Würth

In zwei festlichen Gottesdiensten wurden am Sonntag gleich zwei Frauen feierlich verabschiedet: Kinder- und Jugendreferentin Laura Ringler (26 Jahre, seit Oktober 2016) der evangelischen Kirchengemeinde Stühlingen-Wutöschingen sowie Gemeindereferentin Katharina Gerth (37 Jahre, seit September 2017) der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz.

Beide gehen mit einem lachenden und weinenden Auge. Sie sehen es an der Zeit, beruflich weiterzukommen und trennen sich dennoch ungern von den ihnen lieb gewordenen Menschen.

Laura Ringler geht nach Marburg

Laura Ringler wird in Marburg nah bei ihrer Familie Sozialarbeit studieren: „Ich habe hier festgestellt, dass ich meinen Beruf sehr gerne mag. Aber auch gedacht, dass die soziale Arbeit eine gute Ergänzung wäre. Es ist sinnvoll, Menschen weiter zu begleiten und zu unterstützen. Da bin ich hier fachlich und zeitlich an meine Grenzen gestoßen. Zu Kirche und Gesellschaft sehe ich Pädagogik als gute Ergänzung.“ Ihr Ziel ist es, in einer Verbindungsstelle zu arbeiten, in der Sozialarbeit und Glaube zusammenkommen.

Beide Gemeindereferentinnen haben sich für die Jugend eingesetzt. Im Bild die Zirkuskinder bei der Kinderwoche der evangelischen Kirchengemeinde mit Kinder- und Jugendreferentin Laura Ringler (Mitte links), die im Anschluss an die Osterwoche mit 22 Helferinnen eine Zirkusvorstellung eingeübt hatten. | Bild: Yvonne Würth

Katharina Gerth wechselt nach Hausach

Katharina Gerth hat in der Stellenausschreibung in der Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg (Dekanat Offenburg-Kinzigtal) genau das gefunden, was sie beruflich machen möchte, die geplanten Umstrukturierungen in der Kirche umzusetzen: „Das ist der Grund, warum ich vor 16 Jahren in Freiburg angefangen habe.“ Nicht alles zu erhalten und zu konservieren, sondern an den Charismen orientiert. Neben dem „Pflichtprogramm“ soll genügend Raum dafür sein, die eigenen Fähigkeiten in die Gemeinde einzubringen.

Kathrin Gerth spielt Schlazgzeug und Gitarre und möchte damit einen Schwerpunkt setzen. „Es wird spannend sein, aber es fällt mir schwer, zu gehen, denn hier ist ein tolles Pfarrteam.“ Auch in den drei Grundschulen der Seelsorgeinheit in Stühlingen, Weizen und Eggingen wurde sie herzlich aufgenommen.

Beide Frauen gehen nur ungern aus ihrem derzeitigen Arbeitsumfeld weg und bedanken sich bei ihren Gemeinden für die engagierte Unterstützung. Großen Dank sprachen auch Pfarrer Karl-Michael Klotz sowie Pfarrer David Brunner aus.