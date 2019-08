von Yvonne Würth

Es ist Hochsommer, das bedeutet für die Landjugend Bettmaringen, sich auf die jährliche Party vorzubereiten. In diesem Jahr organisieren sie nach einem Jahr Pause am Freitag und Samstag, 23./24. August, die vierte „Zündkerzenparty„ auf dem Festplatz beim oberen Ortseingang. Im vorigen Jahr hatte die Landjugend ein Völkerball-Turnier samt anschließender Collegeparty auf dem Sportplatz ausgerichtet.

Unter dem Motto „Ooops we did it again“ kehrt die legendäre Zündkerzenparty nach einem Jahr Schönheitsschlaf zurück. „Und das größer und besser als je zuvor“, versprechen die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite.

Die beiden Vorsitzenden Niklas Büchner und Sandro Bölle, Schriftführerin Laura Boll, Kassiererin Larissa Meister, Beisitzerin Susanne Kech und Benjamin Kech sowie Kevin Keßler vom Festausschuss, trafen sich drei Wochen vor dem Festwochenende, um die letzten Feinheiten zu besprechen: „Freut euch mit uns wieder auf ein Spektakel der Extraklasse zwischen heißen Burnouts, lässigen Wheelis und der einzigartigen Partyzündung.“ DJ Five wird das Publikum auf Betriebstemperatur bringen.

Den Auftakt macht am Freitag, 23. August, ab 17 Uhr das Handwerkervesper in Verbindung mit einem Menschen-Kicker-Turnier. Vereine und weitere Landjugendgruppen haben sich bereits angemeldet. Ab 18.30 Uhr folgt die musikalische Unterhaltung mit den „Brennhisli Musikantä“, anschließend ist Barbetrieb. Am Samstag, 24. August startet ab 20 Uhr die Zündkerzen-Party. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Anmeldung für Menschenkicker

Die Anmeldung für das Menschenkicker-Turnier ist noch möglich bis Montag, 19. August, per E-Mail an (laju-bettmaringen@gmx.de).