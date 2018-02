Stühlingen Landfrauen Wangen erhöhen im kommenden Jahr ihre Beiträge

Bei seiner jüngsten Hauptversammlung ehrte der Landfrauenverein Wangen drei langjährige Mitglieder. Irmgard Keller, Lore Weidner und Rita Winterhalder erhielten die silberne Ansteckbiene und Blumen.

Drei Mitglieder wurden bei der diesjährigen Hauptversammlung des Landfrauenvereins Wangen im Gasthaus "Insel" in Wellendingen für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auch eine Beitragserhöhung für 2019 wurde beschlossen.

Vorsitzende Gerda Kehl begrüßte anlässlich des 60-jährigen Bestehen des Vereins den Wangener Ortsvorsteher Harald Hofmeier sowie Vertreter anderer Dorfvereine.

Mary Albert trug im Anschluss den Jahresbericht vor. So waren die Landfrauen unter anderem beim Seniorennachmittag im Gasthaus mittlere Alp und beim Hoffest der Familie Wilfried Kaiser für die Bewirtung zuständig. Besonders hob der Verein die Bewirtung von Innenminister Thomas Strobl und 150 weiteren Gästen anlässlich des Spatenstichs zum Breitbandausbau mit Glasfaser des Landkreises Baden-Württemberg in Stühlingen hervor. Morgens mussten dazu der Aufbau und nachmittags die Versorgung der Gäste mit Sekt, Kaffee und Zopf vorgenommen werden.

Ein ereignisreiches Jahr, in dem der Verein mit Antje Isele ein Neumitglied begrüßen durfte, neigte sich im Gasthaus Kreuz in Weizen mit einer gemeinsamen Adventsfeier dem Ende entgegen.

Der anschließende Kassenbericht ergab einen Verlust für das abgelaufene Jahr. Gerda Kehl übernahm das Wort und verwies auf die Gründe für die 2019 anstehende Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Nur ein kleiner Teil des Beitrags verbleibe demnach in der Vereinskasse. Der Landfrauenverband Südbaden, der deutsche Landfrauenverband und der Bezirksverein seien an den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen beteiligt. Diese Kosten seien gestiegen, man bekomme aber eben auch viel zurück, so die Vorsitzende. „Die Unterstützung erfolgt durch Schulungen, Flyer und politische Interessenvertretung etwa bei der Mütterrente oder der Bäuerinnenrente.“

Gegen Ende der Versammlung ehrte Gerda Kehl drei Landfrauen für 40-jährige Mitgliedschaft. Irmgard Keller, Lore Weidner und Rita Winterhalder sind seit 1978 im Verein dabei. Zur Anerkennung überreichte die Vorsitzende die silberne Ansteckbiene und Blumen. Ein besonderer Dank galt auch den zwei Gründungsmitgliedern, die noch immer im Verein aktiv sind. Irmgard Kehl und Gertrud Kromer erhielten dafür einen Blumenstrauß und viel Applaus.

Gerda Kehl gab anstehende Termine bekannt. Am 4. März werde man den Seniorennachmittag mit Kuchen versorgen und am 17. März zur Bezirksversammlung nach Lenzkirch fahren, wo ein Vortrag über die Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung stattfinden wird. Für den 9. Juni ist eine Wanderung auf dem Bienenpfad in Holzschlag geplant.

Vertreter der anderen Vereine bedankten sich bei den Landfrauen für ihre wertvolle Arbeit und Hilfe in verschiedensten Lagen und gaben der Hoffnung Ausdruck, der Verein möge noch mindestens 60 weitere Jahre bestehen. Harald Hofmeier verwies dabei auf die sieben Mädchen im Verein, was keine Selbstverständlichkeit sei und auf eine gute Zukunft schließen lasse.