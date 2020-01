von Yvonne Würth

Nach der erfolgreichen Vorstellung des Theaters „Zenobia“ im vergangenen Jahr, welches am Donnerstag, 19. März um 19 Uhr in überarbeiteter Form nochmals auf die Bühne kommt, formierte sich eine Interessengemeinschaft, die das Kunsthaus „Schwarzer Adler“ in Stühlingen zu einem interkulturellen Zentrum umwandeln wollen.

Mit im Boot sind Sabrina Kumar, Rangina Zamani und Dr. Zaher Zamani, der im Hegau-Bodensee-Klinikum Stühlingen die MVZ-Praxis führt, außerdem die Sozialpädagogin Sigrid Kowalski. Carola Geng, Textilkauffrau und Alltagsbetreuerin aus Erzingen und Christine Ndiaye haben beide bereits recht weit gediehene Ideen für das Kulturzentrum Schwarzer Adler beigesteuert.

Danach könnte es auch Erzählstunden geben, „in denen zwischen Migranten und Einheimischen, zwischen Alt und Jung das gegenseitige Interesse und Zuhören im Vordergrund steht.“ Dazu Kreativwerkstatt, Theater, Kunstausstellungen, Vorträge und Konzerte, um nur einige Beispiele zu nennen, und alles auch geeignet für Menschen mit Behinderung.

Kunst als interkultureller Austausch

Rangina Zamani ist im Alter von 14 Jahren vor 25 Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Mittlerweile kennt die Masterstudentin im Lehramt Sprache und Kultur und hat eine eigene Familie in Stühlingen gegründet.

Ihre Erfahrungen, die sie seither gemacht hat, möchte sie nun weitergeben: „Sprachkurse alleine genügen nicht.“ Aktuell ist sie in verschiedenen Stühlinger Einrichtungen wie beispielsweise im Pflegeheim Brunnenwiesen aktiv und sammelt Unterschriften: „Zur Förderung des gegenseitigen Interesses, Respekts und der gegenseitigen kulturellen Achtung wünsche ich mir, dass unter Nutzung der mittlerweile 30-jährigen Erfahrung im Bereich Interkultur im Kunsthaus Schwarzer Adler im Rahmen der Altstadtsanierung ein Zentrum für Interkultur in Stühlingen geschaffen wird.“

Rangina Zamani ist besonders daran gelegen, mit den Schulen in Stühlingen und Umgebung in einen förderlichen Dialog zu treten.

Die Unterschriften sollen der Stadtverwaltung und dem Landratsamt vorgelegt werden, in der Hoffnung auf Akzeptanz und künftige Kooperation. Ein sehr freundlicher Austausch besteht mit Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf, dem neben anderen Gruppen die der russisch- und polnischstämmigen Arbeiter am Herzen liegen.