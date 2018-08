Politik und Kultur sind schon seit langer Zeit eng miteinander verbunden. Der deutsch-türkische Austausch ist momentan allerdings nicht nur in diesem Punkt nicht ganz so einfach. Das bekommt der freie Kurator und Förderer von jungen anatolischen Künstlern, Ingo Nitzsche aus Stühlingen, gegenwärtig zu spüren. Er hält es aber gerade in politisch schwierigen Zeiten für wichtig, den Faden nicht abreißen zu lassen: „Die beste Sprache ist die Kunst, sie kann Brücken bauen.“

26-jährige Malerin Sibel Aslanbay

Nitsche arbeitet mit Museen und Ausstellern zusammen, die ihn für die Vorbereitung von Ausstellungen bezahlen. Seit rund 30 Jahren pflegt er Kontakte in die Türkei. Für ihn ist der interkulturelle Austausch eine Lebensphilosophie. Derzeit ist die 26-jährige Malerin Sibel Aslanbay in Stühlingen. Mit ihr bereitet er Ausstellungen in CH-Frickingen am Bodensee und in Emden für 2019 vor. Aslanbay stammt aus einem Dorf in Anatolien. Bei einer schweren Herzoperation vor drei Jahren habe sie ein Nahtoderfahrung gehabt, übersetzt Nitzsche die Erzählung der zierlichen Malerin.

Mischung aus Ölmalerei und Collagen

Am liebsten drückt sie sich in Bildern aus einer Mischung aus Ölmalerei und Collagen aus. „Ihre Bilder haben Licht, Weite, Tiefe und Ernsthaftigkeit“, schwärmt Nitzsche. Sie studierte Malerei, hat aber auch schriftstellerisches Talent. Ihre Bilder und Literatur zusammenzuführen, das ist ihr nächstes Ziel. „Für mein Engagement erhalte ich höchstes Lob vom Kultusministerium in Stuttgart“, erzählt Nitzsche. Er zeigt dabei ein Schreiben, in dem sein Wirken „in schwierigen Zeiten, die Kunst als Plattform für demokratische Wertvermittlung unterstützt werden muss“.

Einladung nach Stühlingen

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger habe an die Visa-Abteilung der Deutschen Botschaft in Ankara geschrieben und die junge Malerin nach Stühlingen eingeladen. „Die Ausreise war diesmal kein großes Problem“, deutet Nitzsche an, dass es in anderen Fällen durchaus Verzögerungen gibt, die nicht nur an den türkischen Behörden liegen. Nach seinen bisherigen Erfahrungen sind die Künstler nach ihrer Rückkehr keinen Repressalien ausgesetzt.

Sibel Aslanbay geht an ihrem 27. Geburtstag am 19. September zurück in ihre Heimat. Sie will aber wieder nach Stühlingen kommen. Sie träumt davon, im „Schwarzen Adler“ ein Atelier einzurichten, aber auch in der Türkei zu leben. Die Region um Stühlingen findet sie sehr inspirierend. Für das Wandeln zwischen zwei Kulturen lernt sie jetzt auch Deutsch. Sie nutzt auch soziale Medien, um auf ihre Kunst aufmerksam zu machen.

Alle Projekte in der Hohenlupfen-Stadt entwickelt

Auch wenn er Ausstellungen in ganz Deutschland vorbereite, so macht Nitzsche deutlich: „Stühlingen wird immer der Mittelpunkt bleiben.“ Alle Projekte würden in der Hohenlupfen-Stadt entwickelt und diskutiert. Er würde auch gerne in Stühlingen ausstellen. Er sucht auch einen Partner, der mit ihm dem „Schwarzen Adler“ neues Leben einhaucht. Er denkt dabei an das Land und den Landkreis Waldshut, die in dieses Projekt einsteigen könnten. Nitzsche: „Wenn mich das Land schon für mein Engagement lobt, könnte es das doch auch tun!“

