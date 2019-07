von Yvonne Würth

Der leidenschaftliche Gastwirt Hugo Kech von Lausheims Landgasthaus Kranz ist nach kurzer schwerer Krankheit am vergangenen Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. In der Gemeinde und insbesondere im „Kranz„ wird Hugo Kech eine große Lücke hinterlassen.

Der Gastronom mit Leib und Seele war sehr beliebt im Dorf und auch überregional. Das familiäre Flair der Wirtschaft mit kurzen Wartezeiten selbst bei Hochbetrieb kam sehr gut an bei den Gästen. Nicht nur für die Lausheimer war Hugo Kech eine Institution. Die Gastwirtschaft mit drei Gasträumen, zwei davon barrierefrei sowie die Appartements wurden von ihm geschätzt und gepflegt, und so gewann er zahlreiche Stammgäste aus Nah und Fern.

Stühlingen Städlefest in Stühlingen lockt wieder mit tollem Programm Das könnte Sie auch interessieren

Hugo Kech wurde am 25. April 1946 geboren und übernahm die elterliche Landwirtschaft. Jahrelang arbeitete er tagsüber auf der Landwirtschaft, abends als Gastwirt im Gasthaus Kranz in Lausheim.

1973 heiratete er Rita Beck aus Bettmaringen, zusammen hatten sie die beiden Söhne Frank und Ralf. Mit den drei Enkelinnen Vanessa, Leonie und Nathalie zog noch mehr Freude in sein Leben ein.

Aktiv im Ortschaftsrat und Vereinen

Jahrelang war Hugo Kech im Ortschaftsrat Lausheim tätig, er war Förderer und Gönner der zahlreichen Lausheimer Vereine. Als aktiver Sänger unterstützte er auch den Gesangverein Lausheim. Seit seiner Jugendzeit war er aktiver Feuerwehrmann und konnte über 50 Jahre lang das Amt des Kassenwarts ausüben.

Als die Gastwirtschaft immer mehr florierte und Zeit beanspruchte, übernahm der ältere Sohn Frank die Landwirtschaft und Hugo Kranz führte den Betrieb der Gaststätte ganztags.

Stühlingen Abenteuer am Lagerfeuer: Stühlinger Sommerferienprogramm lockt mit viel Neuem Das könnte Sie auch interessieren

Die letzten zwölf Jahre hatte der Kranzwirt Hugo Kech zusätzlich in der Sportheim-Gaststätte des FC Weizen den Posten des Wirts übernommen und versorgte sowohl die jungen als auch erfahrenen Fußballer mit Getränken. Im Januar 2018 fand die Übergabe an den jüngeren Sohn Ralf Kech statt, der den elterlichen Betrieb und das Erbe fortführt.

Das Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet am Donnerstag, 11. Juli, um 14.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Lausheim statt.