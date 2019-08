von Edelgard Bernauer

Wenn der Rufname „Fideli“ fällt, weiß jeder eingeborene Stühlinger, wer damit gemeint ist. Mit seinen eigentlichen Vornamen Konrad wird unser heutiger Gesprächspartner Konrad Würth (85) nur selten angesprochen. Weil sein Großvater bereits Fidel hieß und Bläser bei der Stadtmusik Stühlingen war, wurde dessen Name einfach übernommen, obwohl Fidel nur Konrad Würths Zweitname ist.

Handwerker mit Musik im Blut

Längst ist Fideli zu einer Stühlinger Institution geworden. Er ist seit 72 Jahren nicht nur begnadeter Klarinettenspieler, sondern auch ein Handwerker alter Schule. Er hat den Beruf des Sattlers und Tapeziers (heute Raumausstatter) erlernt und das Geschäft von seinem Vater August Würth übernommen. 1960 absolvierte er die Meisterprüfung.

Seien es Vorhänge, Böden, Polsterbezüge oder speziell knifflige textile Aufträge – wer in Stühlingen derlei handwerkliche Dienste fachgerecht ausgeführt haben möchte, wendet sich an Fideli. Der Name Fideli, der sich vom lateinischen „fidel“ ableitet und in etwa „heiter“, „fröhlich“ bedeutet, scheint für Fideli wie maßgeschneidert. Denn den Fideli hat noch nie jemand schlecht gelaunt oder gar griesgrämig erlebt. Obwohl sein Leben ihn vor Schicksalsschlägen nicht bewahrte, hat er sich nie unterkriegen lassen.

Kraft schöpft der 85-Jährige aus seinem Naturell und natürlich der Musik. 72 Jahre einem Orchester auch über schwierige Zeiten hinweg treu zu bleiben, das muss erst mal einer schaffen. Sein bevorzugtes musikalisches Genre ist die klassische Blasmusik, was aber nicht heißt, dass er die fröhlichen Blasmusikklänge nicht auch liebt.

Und was ihn sehr freut, sind die vielen jungen Nachmusiker der heutigen Stadtmusikformation. Dass seine beiden Kinder Marianne und Dietmar ebenfalls Blasmusiker sind, freut ihn ganz besonders. Und Fideli, der ganz nebenbei auch ein badischer Tüftler ist, kennt sich mit Instrumenten sehr gut aus, je sensibler ein Instrument reagiert, desto besser.

Ein Haus voller Erinnerungen

Fideli empfängt die Autorin in seinem Haus an der Hallauerstraße, quasi im Herzen der Unterstadt. Was man hier auf Schritt und Tritt entdeckt, sind wertvolle Erinnerungsstücke aller erdenklichen Art. Einen kostbaren Schatz, eine etwa 100 Jahre alte Klarinette, hütet er wie seinen Augapfel.

Das Instrument an seinem angestammten Platz im Haus von Konrad „Fideli“ Würth. | Bild: Edelgard Bernauer

Diese Klarinette bekam er von seinem Onkel Fritz und damit waren die Weichen für seine lebenslange Liebe zur Musik gestellt. Sein Ausbilder war Hermann Schultheiß. Jahrzehntelang hat Fideli die 1. Klarinette im Register gespielt. Dass er dann ohne zu murren sich von einem jungen Erzinger Dirigenten als 3. Klarinettist einsetzen ließ, zeugt von seiner Disziplin und Unterordnungsbreitschaft. „Die Jungen wollten halt auch mal ran,“ so sein Fazit.

Mit Wehmut erinnert er sich an Höhepunkte seiner Stadtmusikzeit, nämlich an die Aufführung des von Ehrenbürger Adolf Amann für Blasmusik umgeschriebenes Bühnenwerk „Bilder einer Ausstellung“ Komponist: Modest Mussorgskij. Die Aufführungen fanden im alten Kinosaal des Gasthauses „Drechsler“ statt, den es längst so nicht mehr gibt. Mitgewirkt hat Fideli selbstredend bei den Aufführungen der Operetten „Winzerliesel“ und „Präziosa.“ Einmal als Orchestermitglied und einmal auch als Schauspieler.

Der Bart bleibt dran

Apropos Darsteller: Beim denkwürdigen Freiluftspiel 2012 „Im Bur sie Recht“ anlässlich „750 Jahre Stühlinger Stadtrecht“, spielte er einen Frohnbauern – seither hat Fideli sich nicht mehr von seiner Barttracht getrennt, die die Rolle damals abverlangte.

Doch zurück zur Stadtmusik: Diese Gemeinschaft wurde ihm all die Jahre über zur zweiten Familie. Für seine Stadtmusik ist ihm kaum etwas zuviel. Derzeit allerdings muss Fideli, was das Klarinettenspiel betrifft, pausieren. Ausgerechnet der Nerv seines Zeigefingers „duet dumm.“ Er kann den Finger kaum bewegen und deshalb macht er fleißig Bewegungsübungen, um den Finger wieder flott zu bekommen.

Längst wurde Fideli mit sämtlichen Meriten ausgezeichnet, die die Blasmusikverbände bis hinauf auf europäische Ebene zu vergeben haben. Und wenn Fideli für kleinere Servicedienste gebraucht wird, dann schlüpft er in seinen blauen Arbeitskittel und behebt er auch heute noch die angefallenen Schäden akribisch exakt.