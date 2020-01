von Yvonne Würth

Vier gelungene Theatervorstellungen hat der Musikverein Grimmelshofen am vierten Adventswochenende im Gemeindehaus Grimmelshofen geboten. Jedes Jahr proben die Musiker gleichzeitig für zwei Veranstaltungen. Nicht alle Musiker sind auf die Notenblätter mit den ersten Hits für das Jahreskonzert am 28. März konzentriert, die auf den Pulten liegen. Denn für einige von ihnen gilt es, sich den umfangreichen Text für das Theaterstück zu merken.

Termine Der Musikverein Grimmelshofen wählt in der Hauptversammlung am 25. Januar ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Wutachschlucht“ seinen Vorsitzenden, das Jahreskonzert ist am 28. März im Gemeindesaal.

Dass dies mit nur wenig Unterstützung von Silke Wissmann-Gut und Lisa Kaiser gelang, die als Souffleurinnen und für die Maske zuständig waren, ist Ehrensache. Regisseurin Elke Keller hatte sich für den Schwank „Wer nicht hören will, muss fühlen“ von Beate Irmisch in drei Akten entschieden. Dabei gaben Verena Kaiser und Linda Heer ihr Debüt als Theaterdarstellerinnen. Sie ergänzten das erfahrene Team mit Raimund Berger, Thomas Gut, Sarah Berger, Sebastian Kaiser, Vanessa Kehl, Ralf Burger und Christine Wittig. Ralf Burger, unter anderem auch zuständig für Bühnenbild und Technik, hatte sich für einen modernen Saugroboter statt des im Rollenbuch gewünschten Staubsaugers entschieden.

Das Theaterteam des Musikvereins Grimmelshofen blickt auf gelungene Vorführungen von „Wer nicht hören will, muss fühlen“ zurück. Von links: Christine Wittig, Verena Kaiser, Thomas Gut, Vanessa Kehl, Ralf Burger, Linda Heer, Raimund Berger, Sebastian Kaiser, Lisa Kaiser, Regisseurin Elke Keller, Silke Wissmann-Gut. Sarah Berger fehlt. | Bild: Yvonne Würth

Zur Handlung: Was soll man nur mit Onkel Mattes machen? Diese Frage stellten sich die beiden Nichten Helma und Josefa. Denn einerseits hatten sie auf Mutters Totenbett versprochen, sich um ihn zu kümmern, andererseits kamen sie mit dessen Unbekümmertheit in Sachen Ordnung, Reinheit und Moral nicht klar. Wie in den ersten Szenen im Bühnenbild zu erkennen, scheint eine Grundreinigung der vermüllten Wohnung dringend nötig.

Bis die Ordnung in der Wohnung im dritten Akt wiederhergestellt war, gab es einige komische Momente. Verwicklungen und turbulente Szenen führten dann schließlich doch noch zu einem Happy End, denn mit der polnischen Pflegerin Radka fand Mattes endlich eine würdige Gegenspielerin, die sich nichts vormachen lässt und die die Hosen an hat.